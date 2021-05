Syv sogne inviterer til friluftsgudstjeneste

Men snydes for en friluftsgudstjeneste skal man ikke, synes menighedsrådene i Spjellerup, Smerup, Hellested, Vemmetofte, Faxe, Roholte og Hylleholt - og de har fundet et rigtig smukt sted, for afholdelse af friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 24. maj kl. 11.00.