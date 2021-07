Se billedserie Bormester Ole Vive er glad for blomster at dømme ud fra den spand han fik samlet på gåturen rundt i området.

Sydsjællandsk perle åbnede lørdag

En blomstermark lyder måske banalt, men der er intet banalt over de 12 hektar blomster og sjælefred, som Camp Adventure åbnede i weekenden.

Faxe - 12. juli 2021 Af Morten Chas Overgaard

Der er fart på Camp Adventure, og lørdag åbnede direktør Jesper Mathiesen og resten af holdet deres nye blomstermark. Konceptet er simpelt: Man betaler for indgang, og så får man en saks og en spand, og så er det ellers bare at gå på blomsterjagt og lade kreativiteten flyde.

Men selvom det lyder simpelt, så er blomstermarken noget, der med garanti vil lokke folk til, og der var da også prominent besøg på åbningsdagen.

- Vi har tidligere oplevet, at tingene er gået den forkerte vej, men nu ser det ud til, at omverdenen begynder at få øjnene op for, hvad det er, der gør Sydsjælland specielt. Vi har fællesskab og sammenhængskraft, og så har vi Danmarks smukkeste natur. Jeg er så glad for, at I hele tiden udvikler jeres koncept, for nu kan alle besøgende få et lille stykke af den sydsjællandske natur med hjem, sagde folketingsmedlem Tanja Larsson (S), der selv er fra Faxe Ladeplads.

Hun pegede på, at Jesper Mathiesen virkelig gør en forskel for området, og det er med fingrene i mulden.

- Du kunne have skabt noget i København, og da tårnet stod færdigt, kunne du have lænet dig tilbage og været tilfreds, men du bliver ved. Jeg kender ikke andre direktører, der går i mudret arbejdstøj, og som konstant saver eller hamrer eller graver i et eller andet. Du har fødderne på jorden og jord under neglene, og du skal have rigtig meget tak for at sætte Faxe på verdenskortet, lød det fra Tanja Larsson.

God jord Selvom der er stor politisk opbakning til Camp Adventures forretningseventyr, så er det ikke altid lige let at sidde i modtagerenden af Jesper Mathiesens kreative tanker.

- Du er endelig begyndt at tale som en landmand. Så er det for varmt, og så er det for koldt. Så regner det, eller også regner det ikke nok. Snart begynder du vel også at brokke dig over landbrugsstøtten, grinede borgmester Ole Vive (V) , og fortsatte:

Jens Risom (tv), Tanja Larsson (mf) og Karsten Baagø (th) var med ude at se den mark, der i fremtiden skal lokke endnu flere mennesker til Camp Adventure. Foto: Morten Chas Overgaard

- Når Jesper kommer ned på kommunen med to Cocio og 25 idéer, så er medarbejderne på tæerne, for det betyder, at vi allerede er bagud. Men du skal blive ved med at udfordre os, for det er det, vi har behov for, lød det fra borgmesteren.

Blomstermarken er anlagt på 12 hektar jord, som Camp Adventure forpagter af Gisselfeld Kloster, og administrerende direktør i klosteret, Jens Risom, er generelt ofte i kontakt med Jesper Mathiesen omkring planerne i området.

- Når jeg vågner klokken 5.30, så er det første, jeg tænker på, om Jesper er gået senere i seng, end mig, for hvis han er det, så har han med garanti allerede lavet et eller andet, som vi ikke har aftalt, lød det fra Jens Risom, der blev afbrudt af højlydte grin.

- Det, du har forpagtet, er 12 hektar knippelgod landbrugsjord. Den er fyldt med god dansk muld, lidt grus, lidt kalk og nogle store sten, til gengæld er den ret kuperet og svært tilgængelig, men derudover er det Gisselfelds bedste jord. Den kommer i hvert fald nok til at give det største hektarudbytte, og så er det jo den bedste. Og når vi har været en tur rundt og set området, så glæder jeg mig til, at jeg forhåbentlig kan få en enkel nats fredelig søvn uden at skulle bekymre mig over, om du nu finder på noget nyt, grinede Jens Risom.

Glad for ros De mange gæster blev vist rundt på den nyetablerede blomstermark, mens hovedpersonen selv blev tilbage i ankomstområdet.

Kasten Baagø er overbevist om, at blomstermarken bliver en succes. Foto: Morten Chas Overgaard

Jesper Mathiesen var glad for de fine ord, og selvom han godt ved, at han ikke kan påvirke kommunens sagsbehandling, så tror han stadig, at han får noget positivt ud af, at holde kontakt og være på talefod med kommunen. Og så er han selvfølgelig glad for den støtte, Camp Adventures seneste projekt har fået.

- Det er rart at blive bekræftet i, at folk synes, det, vi laver, er fedt. Jeg har altid masser af idéer, og jeg prøver altid at tænke dem ind i en sammenhæng med de ting, vi har i forvejen. Nu har vi åbnet blomstermarken, og så kan det være vi laver en frugtlund og en rosenhave - det må vi se på, lød det fra en glad Jesper Mathiesen.

I det daglige er det dog den daglige driftsleder Karsten Baagø, der kommer til at gøre blomstermarken til en succes, og han er overbevist om, at folk vil tage rigtig godt imod det nyeste skud på stammen af oplevelser.

- Om ikke andet, så har vi Danmarks flotteste indkørsel, griner Karsten Baagø, og fortsætter:

- Vi har allerede aktivitetsparken, hvor man kan få sved på panden, og Skovtårnet, hvor man kan få den her fantastiske oplevelse med et vue ud over hele området, og på blomstermarken skal man ligesom have hevet luftet ud af kroppen, så man kan slappe af. Jeg forestiller mig det som et rekreativt refugium, hvor man kan komme ned i tempo og høre bierne summe og bare nyde naturen. Og ud over, at det er en dejlig oplevelse at dele med familien, så tror jeg altså også, at mormor bliver gladere for en buket, som børnebørnene selv har været med til at plukke, end en, der er købt i en forretning, siger han.

Indgangen til marken ligger til højre, lige når man kører ind på parkeringspladsen. Foto: Morten Chas Overgaard

Blomstermarken er åben for offentligheden, og de næste uger bliver den ifølge folkene hos Camp Adventure kun flottere og flottere.