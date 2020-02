Sydmotorvejen blev spærret af trafikuheld

To separate trafikuheld spærrede torsdag fra klokken 17 motorvejen mellem Rønnede og Tappernøje. Formentlig på grund af glat føre kørte seks biler og en lastbil sammen i det sydgående spor. Og ganske kort efter skete der også et sammenstød med flere biler i det nordgående spor. Uheldene skabte en del kø, men klokken 18.10 blev et spor i hver retning åbnet. Tre personer kom lettere til skade ved ulykken, og de blev kørt til behandling på Køge Sygehus.