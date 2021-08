Svensk vanvidsbilist fik konfiskeret bilen

At køre særligt hensynsløst. At køre med en fart på mere end 100 % af det tilladte i henhold til hastighedsgrænsen, og speedometeret kommer over 100 km/t. Det er for eksempel, hvis du kører 120 kilometer i timen et sted, hvor hastighedsgrænsen er 60 kilometer i timen. At køre over 200 kilometer i timen uanset hastighedsgrænsen. At køre med en promille på over 2,0.