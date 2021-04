Artiklen: Svar jobcenteret på et spørgeskema

Jobcenteret i Faxe Kommune vil gerne have hjælp til at forbedre telefonbetjeningen.

Det første indtryk er ofte det stærkeste, og derfor er det også vigtigt, at man som medarbejder på jobcenteret er god til at hjælpe borgerne, når man tager telefonen.

Det vil Jobcenter Faxe gerne have hjælp til, og derfor opfordrer de nu borgere, der har været i telefonisk kontakt med jobcentret til at deltage i et kort spørgeskema.