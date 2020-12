Simon Spring (th), indehaver af Meny i Faxe, er glad for at Faxe nu får en flot skulptur udført at Ivan Valentin - den viste er en skitse udført i træ. På billedes ses også Ib Elberg og Steen Nielsen fra Faxe Borger- og Erhvervsforening. Foto: Torkild Svane Kraft

Supermarked skænker byen et kunstværk

Faxe - 25. december 2020 kl. 18:02 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Corona har sat sine grimme spor på 2020. Så der har ikke været meget at glæde sig over. Men nogle lyspunkter er der dog. Og et af dem har Simon Spring, indehaver af Meny i Faxe, sørget for.

Gennem FKI, Købmændenes Finansierings Institut, kunne han i lighed med andre købmænd søge om penge til tiltag til glæde for de byer, som Meny ligger i.

Egentlig regnede man med at pengene skulle gå til julearrangementer eller julebelysning. Men da Covid-19 jo har sat begrænsninger for, hvor mange vi må samles, så gik Simon Spring væk fra tanken om at lave et arrangement, hvor mange skulle samles.

Han tog derfor kontakt til Faxe Borger- og Erhvervsforening, og så blev man enige om, at de penge, som Simon Spring modtog - 25.000 kroner - skulle bruges på en skulptur.

Ib Elberg, formand for Faxe Borger- og Erhvervsforening, fortæller, at man kører et projekt til forskønnelse af Vinkældertorvet i samarbejde med Faxe Kommune, og det kunne blandt andet handle om kunst, hvorfor en donation fra Meny i Faxe var en kærkommen gave.

Lokal kunstner står bag Der blev taget kontakt til den lokale kunstner Ivan Valentin. Det er ham, som også har lavet den store Vandreskulptur, som gives til modtagerne af Faxe City Prisen. Og så er det også ham, der har lavet den store bamse, som sidder på Haribos administrationsbygning - en stor flot stålbamse.

Ivan Valentin har lavet en skitse til skulpturen, som blev præsenteret mandag før jul. »De stred sig frem« er titlen på skulpturen - som symboliserer de mange mennesker, der har arbejdet i Faxe Kalkbrud siden starten af 1200-tallet.

Skupturen kommer til at stå på marmor - Faxe Marmor naturligvis - som ikke forvitrer efter få år. Og selve kalkarbejderen udføres i stål og med en kalkblok i hænderne.

Hvor skulpturen skal stå, når den er færdig, vides endnu ikke. Placeringen skal besluttes i samråd med Faxe Kommune. Men Ib Elberg kunne godt forestille sig, at den kommer til at stå på hjørnet af Torvegade og Kalkbrudsvej - og dermed vise vej til kalkbruddet.