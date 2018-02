Se billedserie Her til venstre for indgangen får SuperBrugsen i Karise en ny butik i butikken. Foto: Jørgen C. Jørgensen

SuperBrugsen tager form i Karise

Faxe - 14. februar 2018 kl. 12:46 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forventningens glæde er stor, og nu realiseres den store udvidelsesplan for SuperBrugsen i Karise, der midt i juni måned vil være vokset fra 1.350 til 2.250 kvadratmeter.

- Vi udvider butiksarealet med 500 kvadratmeter og får et væsentlige større lager på 400 kvadratmeter. Begge dele er hårdt tiltrængt, for vi kan ikke være her mere med alle vores varer, siger brugsuddeler Michael Bjerre, da sn.dk møder ham på butiksgulvet foran slagterafdelingen, hvor vinen er stablet højt på paller, og kødet i køledisken også ligger i mange lag.

- Vi skal bruge mere plads til vores delikatesser, for vi har meget at vælge imellem, og vi får hele tiden flere økologiske varer, siger Michael Bjerre og fortæller, at grøntafdelingen bare udvides en smule, mens slagterafdelingen vil få fordoblet sit areal, så der bliver plads til arbejds- og kølefaciliteter i slagteren, der er vokset fra fire til nu otte ansatte.

Slagterafdelingens salgsdisk bliver vendt rundt, så den vil følge Syrenvængets forløb, hvorfra der for enden af butikken bliver en ny indkørsel til en overdækket vareaflæsningsplads for lastbiler.

- Overdækningen laves også af hensyn til vores naboer, så vi reducerer støjen. Vi ligger jo op ad et villakvarter og bygger to en halv meter fra skellet, siger uddeleren og peger over på husene bag byggefeltet på brugsens tilkøbte villagrund, hvor soklen støbes.

