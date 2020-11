Succes med Hyldemors Have

Se billedserie Maria Lisette Jacobsen har stor succes med sin virksomhed Hyldemors Have, som hun driver fra sin private bolig på Villa Galinavej. Foto: Peer Rasmussen

Faxe - 11. november 2020 kl. 11:33 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Et karriereskifte fra arkæolog til egen virksomhed med fokus på plantemedicin og shamanisme, sendte 40-årige Maria Lisette Jacobsen til Haslev.

Normalt ville et job som arkæolog være den sikre vej til et fast job og karriere, og det var også det, Maria Lisette Jacobsen havde set hen imod, indtil hun, efter nogle års tilløb, i 2015, skiftede spor og etablerede virksomheden Hyldemors Have.

- Jeg blev uddannet arkæolog fra Københavns Universitet i 2012, fordi jeg siden barnsben havde interesseret mig for faget. Jeg vidste, at hvis jeg skulle tage en lang, videregående uddannelse, skulle det være noget, jeg interesserede mig for, og det blev altså arkæolog. Jeg havde en drøm om at komme til at arbejde i Sagnlandet Lejre, men sådan blev det ikke. Undervejs i min uddannelse var jeg studentermedhjælper på Kroppedal Museum i Taastrup, og dér fik jeg også ansættelse som feltarkæolog efter endt uddannelse. Senere blev jeg museumsinspektør på Kroppedal Museum, fortæller Maria Lisette Jacobsen.

Personlig udvikling Sideløbende med, at Maria Lisette Jacobsen læste til arkæolog, begyndte hun at arbejde med shamanisme og nordisk shamanisme til personlig udvikling og et spirituelt rum.

- Jeg tog alle de kurser jeg kunne på dette felt, og efter nogle års ansættelse, var jeg blevet træt af hamsterhjulet og tog to beslutninger om mit liv: Jeg sagde mit faste job op og meddelte min mand, at jeg ville skilles. På jobbet havde jeg fået mere ansvar, men var presset på arbejdsmiljøet, fordi der var omlægninger i ledelsen og kollegiale udfordringer, i forhold til ægteskabet, var det slut for mit vedkommende, uddyber hun.

Selvstændig og til Haslev Maria Lisette Jacobsen havde, mens hun var på barsel, en blog, hvor hun delte historier om, hvordan hun lavede myggespray eller hvordan hun lavede medicin af nogle blomster, som voksede i haven.

- Bloggen blev mere og mere populær, og jeg fik mange følgere. Fra jeg så, at dette kunne bære, til jeg blev selvstændig og etablerede Hyldemors Have gik der næsten tre år. Jeg tog forretningsudviklingskurser og lagde fundamentet til virksomheden, som blev grundlagt i 2015 som hobbyvirksomhed ved siden af mit faste arbejde, fortæller hun.

Da Maria Lisette Jacobsen i 2019 kom til det punkt i sit liv, hvor hun sagde sit job op og ville skilles, gik hun i gang med at finde sig en bolig.

- Jeg satte en geografisk ring i forhold til, hvor mine børn gik i skole, og begyndte at lede. Jeg ville bo i skoven, og den geografiske ring blev udvidet en smule. Via omveje så jeg, at Gisselfeld Kloster havde et hus til leje på Villa Galinavej 1. For mig var det det helt rigtige hus, men jeg troede ikke, at jeg fik det, fordi jeg ikke hørte noget med det samme. Da de så ringede og sagde, at jeg kunne leje huset, blev jeg meget glad og sagde ja med det samme. Nu har jeg boet her i snart et år, og det er fantastisk, fortæller hun med stor glæde i stemmen.

Fremtiden Efter flytningen til Haslev er Maria Lisette Jacobsens virksomhed Hyldemors Have vokset.

- Det er gået virkelig god. Min fordel har været, at jeg jo allerede inden jeg sagde mit job op og flyttede herned, havde halvdelen af min virksomhed som onlinekurser. Dette har gjort det nemmere, også i forhold til corona. Faktisk voksede denne del af min virksomhed i dønningerne af corona. Da Danmark genåbnede her i sommer kunne jeg holde mindre kurser i haven og i det telt, jeg har. Jeg har haft fuldt booket og venteliste på de ting, jeg har holdt. Folk har været begejstret for stedet og mulighederne, fortæller hun.

- Onlinekurserne handler om urter og hvordan man behandler den enkelte plante. Jeg har også praktiske kurser, eksempelvis om, hvordan man laver en salve, som hjælper mod myggestik eller til at rense et sår. Jeg vil gerne lære folk de mest basale ting om naturens egen medicin. Når folk er her på stedet, handler kurserne om shamanisme. Det er spirituel naturterapi, forklarer Maria Lisette Jacobsen.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden. Netop fordi mine aktiviteter foregå online og i naturen, vil jeg have gode muligheder for at skabe vækst i min virksomhed. Jeg vil også gerne have, at lokalmiljøet ved, hvad jeg laver herude og bruge det, så jeg tror på fremtiden, tilføjer hun med optimisme i stemmen.

Man kan følge Maria Lisette Jacobsen på Facebook og Instagram og man er velkomme til at sende hende en mail på info@hyldemorshave, hvis man vil vide mere.