Studenterne sprang ud på MSG Haslev

Faxe - 24. juni 2019

Flaget foran MSG Haslev strøg til vejrs mandag formiddag, hvor fire elever kunne fejre, at studenterhuen er i hus.

- Det er fedt at blive færdig, men det er også lidt en trist fornemmelse, for der er mange kammerater, som man nok ikke kommer til at se så tit, siger Louise Nielsen.

- Det er tre år, der er slut, og det er gået rigtig hurtigt, tilføjer klassekammeraten Maria Brandt Brodka, som fik sat huen på af sin oldemor, der senest har kunnet fejre sin 101 års fødselsdag.

For Louise Nielsen ligger fremtiden indenfor molekylær medicin, mens Maria Brandt Brodka gerne vil bruge sit sabbatår til at prøve lidt forskellige ting af, inden fremtiden bliver endeligt besluttet.

- Jeg tager et år, hvor jeg prøver noget forskellig praktik for at se, hvad der er noget for mig, men jeg regner med, at det bliver noget med fysioterapi, siger hun.

Fællesskabet har været vigtigt for studenterne, og det er tydeligt, at der er et sammenhold på MSG Haslev, som eleverne kommer til at savne, når de bevæger sig videre ud i livet.

- Vi er næsten som en lille familie, og man kommer virkelig til at savne klassen og vennerne, siger Clint Alexander Bott, der planlægger at læse til ingeniør på DTU efter et veloverstået sabbatår.

- Der er altid nogen at snakke med både på tværs af klasserne, men faktisk også på tværs af årgangene, tilføjer Zazia Tabia Iversen, der allerede har planlagt et halvt sabbatår og starten på en uddannelse som sygeplejerske.

De fire studenter fik ud over huen en t-shirt hver som en del af en landsdækkende kampagne for STX.

Kampagnen skal understrege styrken ved en STX-uddannelse ved blandt andet at pointere, at »Det vigtigste er ikke, at du lærer alt muligt, men at du lærer, at alt er muligt!«

Fra redaktionen skal der lyde et stort tillykke til alle studenterne.