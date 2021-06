Se billedserie Lene Eilertsen glæader sig over, at gymnasieeleverne kan få deres dimission.

Studenterne får deres dimission

Faxe - 12. juni 2021 kl. 11:40 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Afslutningen på en ungdomsuddannelse er noget helt specielt, og på Midtsjællands Gymnasium i Haslev er dimissionen en stolt tradition, som man virkelig ikke ønsker at være foruden.

Derfor er det også med glæde, at rektor på MSG Haslev, Lene Eilertsen, kan byde eleverne velkommen til den traditionelle aflslutning på gymnasiet.

- Som planerne ser ud nu, må vi maks. være 500 siddende i skolegården, så hver elev må invitere et antal gæster med, ligesom der kommer til at være familiesektioner. Efter dimissionen vil der også være forævldre-reception, hvor man får lidt godt til ganen og får sagt farvel, og det virker rigtig fint, siger Lene Eilertsen, der dog endnu ikke kan sige, hvad de nyligt lempede restriktioner kommer til at gøre ved den plan.

Lene Eilertsen er især glad for, at studenterne i år kan få familien med til sidste eksamen, for det er en tradition, der betyder meget både for eleverne og deres familier.

- I år må de få hue på helt traditionelt, hvor forældrene venter på dem, når de kommer ud af eksamenslokalet. Det er vi enormt tilfredse med, for mange oplever, at det er en super-speciel og skelsættende dag, og derfor er det rigtig godt, hvis det er mormor, der kan få lov til at sætte huen på, siger hun.

Eleverne kan se tilbage på et år, hvor intet har været som det plejer, og selvom det har givet nogle udfordringer, så tror Lene Eilertsen også, at det har rustet årets studenter endnu bedre til fremtiden.

- Eleverne er kommet i mål med de ting, de skulle. Selvom der har været nedlukning, har de faktisk fået en masse læring, og de har været rigtig gode til at navigere i et virtuelt læringsrum. Jeg ville jo nok godt have være pandemien foruden, men de har fået meget med, som de kan tage med i fremtiden, siger hun.

Dimissionen foregår den 25. juni klokken 14, og i den weekend vil der også være vognture rundt i kommunen med glade studenter.

Folkeskolerne venter

Kommunens 9. og 10. klasser plejer også at slutte skoleåret med et brag af en fest, men det bliver lidt anderledes i år.

Den fest, som SSP plejer at holde for de afgående skoleelever, er nemlig aflyst, men i stedet har eleverne selv fået lov til at arrangere en afslutning.

- Vi ville ikke arrangere en masse, når vi ikke anede, hvad der kunne lade sig gøre, så midlerne er i stedet lagt ud til de enkelte skoler, hvor eleverne så har været med til at bestemme, hvad der skulle foregå på dagen. Det har givet dem lidt mere frihed, men det skal naturligvis stadig være inden for SSP's rammer i forhold til alkohol og den slags, siger formand for SSP-styregruppen Laura Vestina Andréa (S).

Nogle af klasserne har arrangeret en tur til BonBon-Land, mens andre har lejet en kebabvogn, og Laura Vestina Andréa har tænkt sig at tage på »Tour de Faxe Kommune«, for at besøge så mange af arrangementerne, som muligt. Hun understreger desuden, at afslutningsfesten efter planen vender tilbage næste år.