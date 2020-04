Se billedserie Katja Bialas og Bertram Torp har i den grad savnet klassekammeraterne i 5. B på Haslev Privatskole. Derfor var gensynsglæden stor, da eleverne havde første skoledag siden midt i marts. Foto: Simon Ydesen

Stort set alle børn mødte op

Faxe - 16. april 2020 kl. 10:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon Ydesen

Der var smil på læben hos skoleleder Gitte Fuglsang Kehl, da hun kunne byde eleverne i 0. til 5. klasse velkommen tilbage til en dagligdag på Haslev Privatskole.

- Personligt har jeg set vildt meget frem til at byde elevene velkommen tilbage. Det her er jo nærmest at sammenligne med første skoledag efter sommerferien, siger Gitte Fuglsagn Kehl.

Hvis man skal snakke om et skoleeksempel for en genåbning af en skole, kunne Haslev Privatskole meget vel være en kandidat. Her var der i den grad orden i tingene, og man har på eget initiativ lavet tiltag, der skal sikre en både tryg hverdag for skolens yngste elever.

- Vi har eksempelvis valgt at inddrage den normale parkeringsplads for at skabe flere udendørs kvadratmeter, som børnene kan opholde sig på, og på den måde kan de fra dag til dag rotere til et nyt område, så dagen ikke bliver triviel, forklarer Gitte Fuglsang Kehl, der har modtaget overraskende få spørgsmål fra forældre. Det kunne hænge sammen med et meget højt informationsniveau til forældrene i hele perioden.

Ud af privatskolens cirka 400 elever er der 220 elever i årgangene 0. til 5. klasse. Blandt dem var over 200 mødt op til første skoledag.

- Det er meget få, som ikke er mødt op. Det drejer sig om færre end 20 elever. Vi er glade for, at så mange er kommet i skole igen, siger Gitte Fuglsang Kehl.

Skolelederen roser i samme åndedrag forældrene for at have sendt eleverne i skole med den rette udstyrspakke.

- Børnene har fået tøj med, der gør, at de kan opholde sig meget ude. De har fået puder med, så de har noget at sidde på, mens de er udendørs. Det er alt sammen med til at gøre det til en god oplevelse for alle, siger Gitte Fuglsang Kehl.