Stort prishop stopper byggeri af nyt flisvarmeværk

Faxe - 12. januar 2021

Byggeriet af Haslev Fjernvarmes nye flisværk er sat i stå. Der sker intet på arbejdspladsen. En for høj pris har fået bestyrelsen til at trække i nødbremsen, fortæller formanden Brian Hebel Andersen.

På et borgermøde i efteråret 2019 blev det oplyst, at et nyt flisvarmeværk ville koste 70 millioner kroner, men det viste sig ikke at holde, og i august 2020 stillede Faxe Kommune en lånegaranti på 85 millioner - og så mente Haslev Fjernvarme, at man var dækket ind.

Man støttede sig til udregninger udført af ingeniører og arkitekter, og satte byggeriet i udbud, men nu viser det sig, at opførelse af flisværket, der skal erstatte det nuværende halmværk, heller ikke kan holde sig indenfor de 85 millioner kroner.

- Det viser sig nu, at prisen vil være 110 millioner kroner, og derfor har vi stoppet det hele indtil videre. Der er nemlig regler for, hvad et varmeværk må koste set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Og for vores vedkommende må prisen ikke overstige 111.750.000 kroner, oplyser Brian Hebel Andersen.

- Og med tilbud så tæt på maksimumgrænsen skal vi virkelig gå med både livrem og seler, for det vil være ulovligt, hvis vi overskrider prisen på de godt 111 millioner kroner, siger han.

Halm er dyrere på sigt - Kilder, som avisen har været i kontakt med, oplyser, at man vil kunne opføre et nyt halmværk for omkring 35 millioner kroner - altså for under en tredjedel af prisen på et nyt flisværk?

- Det kan da godt være, at det er rigtigt, men ikke på længere sigt. For det er væsentligt dyrere at drive et halmværk end et flisværk, siger formanden. Så på den lange bane er et flisværk altså mere rentabelt.

Lokal flis eller... - Som det er nu, er det lokale landmænd, altså landmænd i Faxe Kommune, der leverer halm til Haslev Fjernvarme, men den leverance forsvinder, hvis der fremover skal bruges flis, og vil flisen komme fra lokale skove som Bregentved eller Gisselfeld?

- Der er masser af lokal flis, men hvad nu hvis det er billigere at købe flis i Sydamerika eller Baltikum, selv om det skal sejles hertil, hvad gør vi så? Det er jo et dilemma, hvor der skal vælges mellem miljø og penge, svarer Brian Hebel Andersen.

Solfangere er en succes Selv om de har nok at tænke på hos Haslev Fjernvarme, er der dog et lyspunkt, nemlig solfangeranlægget, der fungerer over al forventning.

Nogle gange kan solvarmen dække hele Haslevs behov for varmt vand. Og tilmed er der den fordel, at man så kan lagre varmen i store tanke og bruge den, når solfangeranlægget ikke producerer varme nok.

- Det er virkelig en succeshistorie, siger Brian Hebel Andersen.

Haslev Fjernvarme arbejder på højtryk på at finde ud af, hvad man skal stille op med det nye flisværk, og hvordan man skal få økonomien til at hænge sammen.