Stort overskud i Møns Bank

Faxe - 27. februar 2020 kl. 13:35 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møns Bank havde et tilfredsstillende resultat på 38,9 millioner kroner i 2019. Møns Banks forventninger til 2019 var oprindeligt i niveauet 28 til 35 millioner kroner, men bankens basisdrift endte på hele 36,8 millioner kroner, og med et overskud på 38,9 millioner kroner før skat leverer Møns Bank et godt regnskabsresultat for 2019.

- Det er tilfredsstillende, at vi igen i år kan aflevere et solidt årsresultat, siger bankdirektør Flemming Jul Jensen og oplyser, at bankens aktionærer har udsigt til et udbytte på 10 procent.

- Vi mærker klart, at banken har udviklet sig med de nye filialer i Næstved, Vordingborg og den seneste etablering i Rønnede, og sammen med et generelt højt aktivitetsniveau betyder det, at vores forretningsgrundlag og indtjening har udviklet sig tilfredsstillende igennem hele året.

- Samtidig har vi mærket en stor opmærksomhed og interesse fra mange nye kunder i Faxe og Stevns kommuner, som langt overstiger vores bedste forventninger. Så bankens investering i området har været en helt rigtig beslutning, siger bankdirektøren om baggrunden for den gode basisdrift, det er en kombination af mange forhold, men det primært skyldes et meget højt aktivitetsniveau i banken.

- Som bekendt er der ikke roser uden torne, og sådan vil jeg også vurdere resultatet for 2019. Det stigende forretningsgrundlag og høje aktivitetsniveau burde reelt have medvirket til en større basisdrift, men vores renteindtægter og renteudgifter er under stort pres, siger Flemming Jul Jensen.

- Vi har igennem en periode haft en situation med negative renter, som har vist sig at være meget mere længerevarende, end nogen havde troet for fem-seks år siden.

- Vi har i Møns Bank været afventende i forhold til at forrente kundernes indlån med negative renter, men Møns Bank kan naturligvis ikke gå enegang i et varigt rentemiljø med negative renter, så fra 2020 har vi også indført negative renter for bankens erhvervskunder, siger Flemming Jul Jensen.

- Vi overvejer nu, hvordan banken skal beregne negative renter på en markedskonform måde overfor privatkunderne. I den forbindelse ser vi naturligvis på de rentevilkår, vores konkurrenter tilbyder. Anderledes kan det ikke være, når vi driver en forretning, tilføjer han.