Stort håndværksfirma deler kriseplan

Faxe - 31. marts 2020 kl. 13:43 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går tre måneder, før det nødvendige lager af penge slipper op, og det for alvor ser kritisk ud for Haslevfirmaet Finn L. og Davidsen (FLD) og VVSPlus, hvor Lasse Houengaard er direktør.

- Jeg vil gætte på, at det bliver kritisk, hvis krisen varer mere end tre måneder. Det er et gæt. Vi har forsøgt at lave nogle likviditetsberegninger, siger Lasse Houengaard.

Omkring halvdelen af arbejdet i virksomheden fortsætter som normalt, imens den anden halvdel er på vågeblus. Byggepladserne kører videre, fordi det er kontraktarbejde, men serviceringen af offentlige institutioner, kommuner, skoler og privatforbrugere er presset, fordi fx ejendomsfunktionærerne er sendt hjem. Herudover kommer forsikringsselskaberne med restriktioner.

- Vi laver mange skader for forsikringsselskaberne, og nogle af dem er begyndt at sige, at vi kun må køre på akutskader eller arbejde, der foregår udenfor og ikke inde i folks hjem på grund af smitterisiko, siger Lasse Houengaard.

Kinesisk inspiration Tilsammen betyder det, at FLD og VVSPlus også må sende en del medarbejdere hjem.

Lasse Houengaards eget scenarie er baseret på, hvordan udviklingen har været i Kina, og han har lagt sin plan for virksomhedens krisehåndtering i samarbejde med sin bank, der har fortalt ham om erfaringerne fra Kina.

- I Kina var trykket rigtig vildt i februar måned, og der blev lukket ned, og jeg lytter mig til, at relativt hurtigt efter, byerne blev åbnet op, så var man oppe på 70-80 procent produktion i uge ét og noget nær 90 procent produktion i uge to, siger Lasse Houengaard.

- Det er tal, jeg har fået refereret af banken, og jeg har brugt dem til min egen virksomhed og lavet en fire-ugers plan. Vi håber på, at landet nogenlunde er åbnet op igen i ugen efter påske. Det vil sige fredag i uge 16. Der håber vi, arbejdet bliver frigivet. Det er det scenarie, vi arbejde med, siger Lasse Houengaard.

Både Venstres tidligere formand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og den nuværende Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har efterlyst en plan for, hvordan landet åbnes op igen, og statsminister Mette Frederiksen (S) havde i weekenden møde med Dansk Industri om emnet, hvorefter regeringen mandag meldte ud, at den har planer om gradvist at åbne landet igen efter påske.

Fyrede får bilen med I mellemtiden sørger Lasse Houengaard for at tilrettelægge arbejdet i FLD og VVSPlus sådan, at det er akutskaderne, der bliver lavet. Det vil sige, at der er nogle folk i overskud, og dem beder han om at holde så meget ferie som muligt.

- På den måde kan jeg relativt hurtigt reducere antallet af medarbejdere. Hvis det ikke er nok, så har jeg skrevet ud til medarbejderne, at jeg kommer til at sende dem hjem med en fyreseddel, siger Lasse Houengaard.

Aftalen er, at de fyrede folk får en servicevogn og deres telefon og iPad med hjem.

- Jeg beder dem være opdateret hver dag på, hvad der sker, fordi jeg regner med, baseret på tallene fra Kina, at vi relativt hurtigt kan komme i nogenlunde produktion igen, når arbejdet bliver frigivet, siger Lasse Houengaard.

- Jeg håber, at de fyrede medarbejdere er klar til at komme igen hurtigt. Jeg regner med, at hvis man tænker, at man vil finde noget andet arbejde, så tager man nok ikke bilen og telefonen med hjem. Vores tillidsmand siger, at medarbejderne synes, det er et flot tilbud, siger Lasse Houengaard.

Lasse Houengaard har sendt fem medarbejdere hjem med en fyreseddel og bedt de resterende holde fem feriedage eller selvbetalt fri. På baggrund af de seneste meldinger fra statsministeren vurderer han, at hans fire-ugers plan kommer til at være nok i denne omgang.