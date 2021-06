Storskærm med fest på grønsværen

Der var kæmpe smil - uden mundbind - hos samtlige af gæsterne, som sndks udsendte talte med til EM-storskærmsarrangementet, der løber af stablen på grønsværen hos Haslev FC torsdag aften.

Vi har ventet så længe på at måtte komme ud og være sammen med nogen igen, at være sociale igen, efter corona, så når klubben, hvor begge ungerne spiller fodbold, laver sådan et arrangement her, så er det verdensklasse, siger Torben Stampe.

Kampen fløjtes i gang kl 18.00, og der er plads til 500 på stadion ifølge sendetilladelsen.

Det er gratis at komme ind, men man skal huske gyldigt coronapas eller en test der er under 72 timer gammel, for at komme ind.

I skrivende stund, en halv time inden kampstart, er der stadig plads til flere.

HFCs frivillige sælger øl, vand og pølser, og man kan kun betale med mobilepay.