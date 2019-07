Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indviede Skovtårnet 31. marts 2019. Borgmesterpartiet i Faxe Kommune, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil give Camp Adventure frie hænder til at placere et spisested og en toiletbygning, der hvor man mener, behovet er størst. Men byrådets flertal har i den nye lokalplan kun tilladt et mobilt toilet oppe ved Skovtårnet. Foto: Anders Ole Olsen

Stor uenighed om skovcaféen ved Skovtårnet

Et flertal af byrådsmedlemmerne bestående af Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte dog imod ønsket om, at der kan bygges en café og et fast toilet oppe ved selve Skovtårnet.

Faxe Byråd vedtog for en måned siden Camp Adventures nye lokalplan med bedre publikumsfaciliteter for de mange gæster, der besøger trætopbanerne og navnlig akttraktionen Skovtårnet

Titusindevis af turister og lokale borgere besøger Skovtårnet. Nu har byrådet tilladt et mobilt toilet, men man siger nej til et spisested ved tårnet.

