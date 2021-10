Kenneth Beenfeldt Hansen modtog fredag Danish Retail Award 2021 på Børsen ved Folketinget. Foto: Coop Danmark

Stor pris til brugsuddeleren

Faxe - 11. oktober 2021 kl. 09:38 Af Nikolaj Rasch Skou

Iblandt ni nominerede danske købmænd blev brugsuddeleren i SuperBrugsen i Faxe Ladeplads, Kenneth Beenfeldt Hansen, fredag en af tre modtagere af Danish Retail Award 2021.

Prisen uddeles af ZBC, Dansk Erhverv og DH Media A/S til entusiastiske og forandringsskabende butiksledere, der samtidig er gode købmænd.

- Det er kæmpestort. Og det er dejligt at kunne hive sådan en sejr hjem til en lille by. Det plejer altid at være større byer, der vinder sådan en pris. Den svarer til købmændenes Michelin-stjerne, og så var jeg endda den eneste brugsuddeler, der var indstillet, siger Kenneth Beenfeldt Hansen til avisen.

- Prisen går også til SuperBrugsen, som jeg er udlært i og har arbejdet i størstedelen af min karriere hos Coop. Prisen handler om, at ansvarlighed og lokal forankring smelter sammen i min måde at drive forretning på og giver mig mulighed for lige præcis at gennemføre de tiltag, jeg mener, gør en forskel for byen og lokalsamfundet. Den frihed og mulighed er det, der driver mig i mit job hver dag, siger Kenneth Beenfeldt Hansen og tilføjer:

- Jeg var ikke nået hertil uden mine fantastiske dygtige medarbejdere i butikken, min salgschef Bobbi Leth og ikke mindst mine gode lokale samarbejdspartnere. Så en kæmpestor tak til dem også.

- Kenneth er en fornem repræsentant for det helt særlige, vi kan i SuperBrugsen, og han handler helt i tråd med vores ambition i hele kæden. Han er en dygtig, engageret og modig leder, der tager ansvar både for kunder og for hele lokalområdet. Og så er han en god købmand, der altid har fokus på at levere en helt unik service og handle ansvarligt. Det er meget velfortjent, at han får prisen, siger SuperBrugens kædedirektør Jesper Gottschalck Jensen.

SuperBrugsen i Faxe Ladeplads åbnede i 2017, og de seneste tre år er butikkens omsætning kun steget, senest med en vækst på 11 millioner kroner, hvorfor forretningen i 2020 blev kåret som Årets butik i distriktet.

Corona-korpset Kenneth Beenfeldt Hansen modtager Danish Retail Award 2021 efter et særligt år, der har været præget af corona.

Han satte gang i flere initiativer, der har gjort en forskel for byen. Han startede blandt andet et corona-korps i byen sammen med det lokale folketingsmedlem Tanja Larsson (S).

De fik på bare én weekend søsat et korps af frivillige, der hjalp med at levere varer ud til borgere, som ikke selv kunne handle ind under nedlukningen.

- Under den totale nedlukning i foråret 2020 hjalp vi ældre, der ikke kunne eller turde gå ud. Vi havde omkring 50 faste kunder, også nogle der var i selvisolation, som vi handlede ind for og leverede varer til, fortæller brugsuddeleren, der også har samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp om at give blomster til ældre mennesker, der har følt sig ensomme under pandemien.

Lav det flotteste græskar Kenneth Beenfeldt Hansen har det seneste år har været formand for Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening, som er med i Halloween-fejring, hvor SuperBrugsen donerer græskar til eleverne i de ældste klasser på Hylleholt Skole.

- Vi leverer græskarene dem til skolen mandag (i dag, red.), og de tre flotteste græskar bliver kåret på Gefion-pladsen lørdag den 23. oktober klokken 12. Der er billetter til Biografen Kanten til vinderne, fortæller Kenneth Beenfeldt Hansen, der i øvrigt selv har vundet en præmie.

- Der er tre kategorier af Danish Retail Award, plus tre vindere fra 2020, som ikke fik deres priser på grund af corona. Så vi er seks i alt, der nu skal på studietur til New York for at opleve, hvordan man driver bæredygtige dagligvareforretninger derovre, fortæller Kenneth Beenfeldt Hansen.

De to andre 2021-vindere er købmand Thomas Fogtmann Jordt fra REMA 1000 i Tønder og varehuschef Zilwan Rashid fra Føtex på Nørrebro.