Lis Skaarup og Mich Ørsted fra Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø fortalte om, hvordan det har været at opstarte seniorbofællesskabet og hvilke fordele og ulemper, der er ved at bo i et seniorbofællesskab. Foto: Kim Anker

Stor opbakning til seniorboliger i et fællesskab

Faxe - 31. januar 2020 kl. 13:54 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er opbakning til seniorbofællesskaber for velfungerende mennesker på 50 år og derover. Det viste et velbesøgt møde onsdag.

Næsten 100 personer var mødt op i Kultunatiet i Haslev onsdag aften for blive klogere på, hvad et seniorbofællesskab med fælleshus og egne separate boliger egentlig er.

- Ældre Sagen i Faxe Kommune ser gerne, at der kommer et seniorbofællesskab på Grøndalsgrunden i Haslev. Placeringen er god i forhold til, at der er mulighed for træning og andre sociale aktiviteter i centret overfor, til beboernes glæde og styrkelse af deres livskvalitet, sagde Flemming Christiansen, der er formand for koordinationsudvalget i Ældre Sagen i Faxe Kommune.

- Det er en kendsgerning, at der kommer flere ældre borgere, og vi lever længere. Det gælder også her i kommunen. Mange ældre ser bofællesskaber som en boform, der giver frihed og tryghed på samme tid. Dette er med til også at forlænge borgernes levealder, viser målinger der er foretaget af Ældre Sagen. Det kan også være et middel imod ensomhed, der desværre ser ud til at blive et større problem i fremtiden, sagde han.

- En anden fordel er, at når nogle af beboerne får behov for ældrepleje, så ligger boligerne tæt ved hinanden, hvilket alt andet lige giver mindre transporttid imellem de enkeltes behov for besøg, sagde Flemming Christensen på informationsmødet.

Det er tid til at bygge

Mødet blev ledet af Lars Huge og initiativtageren Kim Anker, der begge er fra Konservative i Faxe.

- Partifarven er ikke vigtig. Det væsentlige er, at der snart sker noget med Grøndalsgruden, for den har en god og central beliggenhed i forhold til lægecenteret, demensbyen og Haslevs bymidte. Det er et ideelt sted at bygge et seniorbofællesskab med boliger på 60, 80 og 100 kvadratmeter opført som leje eller andelsboliger, siger Kim Anker, der også havde inviteret OK-Fondens projektchef Lennon Andersen med til mødet.

- Det er ikke afgørende, at det er OK-Fonden, der bygger, men de har erfaringen 30 steder med at planlægge, gennemføre og administrere seniorbofællesskaber, og det er helt afgørende, at man kan sove roligt om natten i sit nye hjem, fordi alt det administrative og praktiske bare fungerer, siger Kim Anker, der i dag selv bor i et hus på 150 kvadratmeter.

- Vores børn er flyttet hjemmefra, og vi har kun brug for ét af vores fire værelser. Vores spildplads giver mulighed for en øget bosætning, ved at nogle andre børnefamilier kan flytte ind i de boliger, der kommer til salg, når det bliver muligt at flytte ind i et seniorbofællesskab. Og det betyder igen et behov for flere daginstitutioner, øget indkøb hos byens handlende og en generel fremgang for Haslev, eller Faxe, siger Kim Anker, der også kan fortælle, at der er skabt en ny forståelse og interesse i Faxe Kommune, hvorfor socialudvalget har besluttet, at de skal rundt og se på et eller flere af OK-Fondens seniorbofællesskaber.

Hvis du vil vide mere om projektet, er det muligt at blive tilmeldt et nyhedsbrev ved at skrive til Kim Anker på e-mailen: kim.anker@yahoo.dk