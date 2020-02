Stor opbakning til ambitiøse planer

- Det her er et fantastisk initiativ, og det passer rigtig godt ind i kommunens profil. Vi mangler præcis et tilbud af den her karakter, så vi har noget andet at byde på i den her del af kommunen, men I skal nok hellere bygge tyve end ti værelser, for der er en kæmpe efterspørgsel efter overnatningsmuligheder. Det her ser ekstremt spændende ud, så bare se at blive færdige i en rasende fart, så vi kan sende gæster i jeres retning, lød det velfornøjet fra godsforvalter og administrerende direktør på Gisselfeld Kloster, Jens Risom, da Joachim Moltke præsenterede planerne for området på en idémøde på Bavneskolen onsdag aften.