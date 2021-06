Se billedserie Gitte Østergaard (tv) og Anni Lunde Hansen - samt deres hunde - på hundebanen i Faxe Ladeplads. Foto: Torkild Svane Kraft

Stor hundebane åbner i Faxe Ladeplads på lørdag

Faxe - 08. juni 2021 kl. 11:45 Af Torkild Svane Kraft

Faxe Ladeplads: Siden efteråret har en masse mennesker arbejdet på etablering af en stor hundetræningsbane i Faxe Ladeplads. Nu er den færdig, og den indvies på lørdag.

Det bliver borgmester Ole Vive, der selv bor i byen, der står for den officielle indvielse. Det sker kl. 14.00. Herefter vil Henrik Ljungström fra Dogwhisperer vise hvordan man introducere hunden til banens forskellige forhindringer.

Herefter kan man selv, eller rettere sin hund, få lov til at prøve banens forskellige forhindringer - for man er nemlig velkomne til at tage sin hund med til åbningen. Klokken 15.00 vil Gitte Østergaard lave en lille opvisning med sine jagthunde - og det bliver garanteret flot, for hun har et rigtig godt samarbejde med sine hunde.

Til sidst vil Henrik Ljungström give de fremmødte gode fif til hundetræning.

En stor hundebane Den nye hundetræningsbane ligger lidt skjult. Man skal helt hen til enden af Dannebrogsvej - gå til højre hen over en græsplænen, og så finder man den 1200 kvadtatmeter store - og indhegnede - bane.

Træningsbanen er delt i to områder. Den ene er med forskellige sjove forhindringer, mens den anden del er et åbent område, som kan være velegnet til mange former for træning.

I begge områder er der slået græs og højt græs, ligesom der er plantet rigtig mange buske, hvorfor der, med tiden, vil være tale om et meget varieret areal. Et areal der samtidig er godt for biodiversiteten - ikke kun for hundene.

Hundebanen ledes af en bestyrelse på tre personer. Gitte Østergaard er formand, Anni Lunde Hansen, kasserer og Merethe Fohlmann, bestyrelsesmedlem - og så er hundebanen en afdeling under FLI - Faxe Ladeplads Idrætsforening.

At anlægge så stor en bane koster mange penge. Bare hegnet omkring den er temmelig bekosteligt, men sidste år modtog FLI en kæmpe donation fra Nordea­fondens pulje ,,Her bor vi", på ikke mindre end 310.000 kr. Nogle af disse penge er gået til anlæggelse af banen.

Alle er velkomne som medlemmer. Det koster kun 250 kr. om året, og så kan man bruge pladsen lige så meget som man vil, bare man overholder nogle få, men vigtige, regler.

Du kan melde dig ind via FLI's hjemmeside fli.dk eller via hundebanens side på facebook. Søg efter ,,Hundetræningsbane i Faxe Ldp".