Stor grand prix-udsendelse i Radio Rollo

- Vi er inde i Melodi Grand Prixets højtid, hvor de danske fans plejer at samle sig hver weekend for at se de forskellige nationale finaler sammen. Og om 10 dage skulle de være samlet i Brøndby for at lytte alle årets bidrag igennem før det internationale Eurovision i maj, men på grund af coronavirussen er arrangementet aflyst, siger studieværten Carolineh Justif.