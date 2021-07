Stor glæde ved at være frisør

- Jeg havde altid haft en stor drøm om at blive frisør, så jeg kom i lære i en salon i Jyderup. Da jeg var blevet udlært i 1979, kom jeg til Nørskov her i Haslev i 1980. Jeg stoppede hos ham, fordi vi ikke havde samme kemi, og først ville jeg bare ansættes som frisør et andet sted. Jeg ville bare gerne klippe, og det med regnskab var ikke lige noget for mig. Min daværende mand sagde til mig, at jeg bare skulle springe ud i det, så jeg købte salonen på Kirkepladsen og begyndte for mig selv som tyveårig, fortæller hun om den første tid.

- Jeg har været så heldig at have utrolig mange loyale kunder. Nogle af kunderne har jo fulgt mig siden jeg var hos Nørskov, og de har troligt fulgt med, selvom jeg har skiftet adresse en del gange. Haslev er en særlig by, hvor alle kender alle, og for mig er det helt særligt, når jeg kan stoppe op og tale med mine kunder i byen. Haslev er min by, og det er et sted, jeg ønsker at bo i resten af min tid. For mig er det også noget særligt at kunne arbejde sammen med min datter, selvom der selvfølgelig også kan være nogle gnidninger, fortæller hun med et stort grin.