Se billedserie Med et velplaceret vristspark, indviede plan- og kulturudvalgets formand, René Tuekær (L), kunststofbanen.

Stor glæde over ny kunststofbane

Faxe - 20. juni 2021 kl. 10:47 Af Peer Rasmussen

Der var glæde og begejstring hos alle, da Faxe Kommune indviede kunststofbanen på Faxe Boldklubs anlæg på Jesper Olsens Vej.

Gennem de senere år er der rundt om i landet opført fodboldbaner af kunstgræs, og lørdag den 19. juni kunne politikere, foreningsfolk og andre være med til at indvie den nye kunststofbane på Faxe Boldklubs anlæg, som dog allerede har været i brug i et stykke tid.

Det var formanden for plan- og kulturudvalget, René Tuekær (L), som indviede banen, og i sin tale kom han blandt andet ind på processen med at få etableret banen:

- Denne bane skal også bruges af flere andre fodboldklubber i kommunen, og for mig begyndte processen, da jeg blev kontaktet om planerne for en såkaldt multifunktionsbane. Ønsket kom fra Faxe Boldklubs arbejdsgruppe med formand Peter Dyrstrøm og Per Nøddebo Nielsen, Gunnar Mayland Olsen og Jens Skjoldgaard. Jeg tog anlægsønsket med til budgetforhandlingerne i 2018, og byrådet gik med på, at der blev indsat penge i anlægsbudgettet i 2019 og 2020, sagde René Tuekær.

- Jeg var en glad formand, som til et arrangement i oldboysafdelingen i det sene efterår 2018 kunne oplyse, at byrådet havde afsat penge til projektet, tilføjede han.

Oven på den gamle bane Den nye kunststofbane er bygget op direkte oven på den gamle græsbane.

- Der er lagt et cirka 45 centimeter højt lag med store sten, mindre sten, endnu mindre sten, indtil man slutter af med grus. Kunstgræsset er kommet i baner, ligesom tæpper, som er rullet ud og limet sammen. For at overholde kravene til længden på banen måtte man ofre en gammel trappe i hjørnet hen mod stadion, sagde René Tuekær.

- Banen har også et nyt LED-lysanlæg. LED-lysene har en imponerende evne til at holde lyset på banen, og der kommer ingen lysforurening til omgivelserne fra anlægget. Der er indkøbt nye mål og spillerkabiner til banen. I alt har projektet kostet 7,5 millioner kroner, og det er anlagt af Karise Byg og Anlæg, hvor Elvi har været på projektet, sagde René Tuekær og tilføjede:

- Anlægget giver et kommunalt løft indenfor fodboldverdenen, hvor ikke mindst ungdomsspillere og forældrene vil opleve, at de fysiske rammer lever helt op til moderne standarder.

Kunstbaner er dyre, og der er derfor ikke aktuelle planer om flere end dem i Haslev og Faxe, som skal bruges af så mange som muligt.

Glad talsmand På vegne af arbejdsgruppen bag projektet med kunststofbane, var det en glad distriktsguvernør i Faxe Rotary Klub, Per Nøddebo Nielsen, som også talte ved indvielsen:

- I efteråret 2017 var Jens Skjoldgård idémand bag dette fantastiske projekt med en kunststofbane, som vi nu allerede igennem nogle måneder har spillet på. Med i gruppen kom også Gunner Mayland Olsen og undertegnede, sagde han.

- Fra kommunens side fik vi at vide, at vi i stedet for multifunktionsbanen fik bevilget penge til en kunststofbane, hvilket vi selvfølgelig var er meget tilfredse med. Vi fik også at vide, at den endelige bevilling kunne forventes ultimo oktober 2019 i forbindelse med godkendelse af kommunens endelige budget. Efter at den endelige bevilling var faldet på plads, besluttede boldklubbens bestyrelse at overtage projektet selv, sagde Per Nøddebo Nielsen videre.

Til slut rettede han en tak til Faxe Kommunes centerchef Benny Agergaard og kommunens politikere.

Til gavn for mange Formanden for Faxe Boldklub, Peter Dyrstrøm, er naturligvis begejstret over, at der nu er kommet en kunststofbane i Faxe:

- Det har betydet utroligt meget for os som klub at kunne tilbyde vores medlemmer en topmoderne kunststofbane. Specielt i forhold til vores børne- og ungdomsspillere, som nu kan træne hele året uden problemer. Samtidig har vi også mulighed for at kunne afvikle hjemmekampe samt turneringer i vinterhalvåret på hjemmebane. Banen er dog ikke alene til glæde for vores egen klub, men også til stor begejstring for mange af kommunens andre boldklubber, sagde han.

- I vintersæsonen har vi nærmest oplevet fuld belægning i alle hverdage, hvor banerne har været flittigt benyttet af både Faxe Ladeplads, Karise, Rønnede og Roholte. Så banen er helt bestemt til gavn for rigtig mange i vores lokalområde, tilføjede Peter Dyrstrøm.