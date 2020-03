Se billedserie Martin HH Bender håber, at folk vil støtte op om deres lokale turismevirksomheder, så de også er at finde i lokalområdet, når Coronakrisen er drevet over. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Støt turismen, og spar penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støt turismen, og spar penge

Hvis man er glad for at have flotte attraktioner, en campingplads eller et godt spisested i baghaven, så er det vigtigt at støtte dem, og det bliver nu nemmere.

Faxe - 27. marts 2020 kl. 06:58 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at drive turismevirksomhed, når folketingets partier har forbudt større forsamlinger og lukket landets grænser, og det truer nu eksistensen for rigtig mange overnatningssteder, feriecentre museer og turistattraktioner.

For selvom indtægterne forsvinder, er der stadig regninger, der skal betales, og det får lige i øjeblikket kassebeholdningerne hos turismevirksomhederne til at svinde voldsomt ind. Og det er ikke kun et problem for virksomhedsejerne - det er også et stort problem for lokalsamfundene.

- Det er en luksus at have et hotel, en campingplads, en god restaurant eller en turistattraktion i sin baghave. Det skaber herlighedsværdi, men det er også med til at holde butikkerne i lokalområdet kørende, og det er vigtig at huske på, at turisme-erhvervet altså ikke er der naturligt. Det bliver drevet af private, og rigtig mange driver deres forretning alene eller som familie, hvilket det gør dem ret skrøbelige, siger Martin HH Bender, der er direktør i Destination SydkystDanmark.

Støt, og spar penge Destination SydkystDanmark kommer nu med en udstrakt hånd til turismevirksomhederne i form af kampagnen »Dine lokale stjerner«, hvor man kan spare 20 procent på sit køb, hvis man køber et gavekort til en af ordningens mange turisme-aktører allerede nu.

Gavekortet skal give turisme-virksomhederne en kontant saltvandsindsprøjtning, så de kan klare sig, indtil krisen er overstået, og de igen kan tage imod gæster.

Det er dog ikke kun turisme-aktørerne, der kan få en økonomisk gevinst ved ordningen, for hvis man alligevel har planlagt et weekendophold med overnatning eller en tur på museum, så kan man spare penge, ved at købe det allerede nu.

- Man kan først bruge gavekortet, når det sted, man har købt gavekort til, åbner igen, men så får man til gengæld også 20 procent rabat, og det kan godt gå hen og blive en stor besparelse, hvis man for eksempel skal holde fødselsdag eller invitere hele familien en tur på Stevnsfortet eller i Skovtårnet, siger Martin HH Bender, og understreger, at det er den enkelte attraktion eller overnatningssted, der modtager pengene.

- Det er reelle 20 procents rabat, og det vil sige, at der ikke er andre, der skal have del i pengene. Beløbet fra gavekortet går ubeskåret til den turisme-aktør, det gælder til - vi formidler egentlig bare det gode budskab, lyder det fra turismedirektøren.

Gode historier Feddet Strand Resort er en af de aktører, der er med i ordningen, men for administrerende chef Kasper Kristensen handler det ikke så meget om mulige indtægter, som det handler om at skabe nogle positive historier.

- Vi bakker generelt op om det, der kommer fra SydkystDanmark, for de gør en stor indsats for turismen, og derfor vil vi gerne være med i det her projekt. Om det kommer til at gøre en kæmpe forskel økonomisk, det ved jeg ikke, men vi håber, at det kan være med til at skabe nogle positive historier i vores område, siger han.



Kasper Kristensen er administrerende chef i Feddet Strand Resort, og han håber på at »Dine Stjerner«-kampagnen kan være med til at skabe nogle positive historier midt i al frustrationen omkring corona-krisen. Foto: Morten Chas Overgaard



Det skal dog ikke være en hemmelighed, at campingpladsen ligesom alle andre, der lever af turister, oplever et stort fald i indtægten, men for Kasper Kristensen er det vigtigt, at gæsterne føler sig godt behandlet, så man kan kigge fremad.

- Det er hårdt at sidde på et kontor hele dagen og kun skulle tage stilling til, hvad det seneste pressemøde har af betydning for pladsen og gæsterne, så hvis det her kan skabe noget god stemning blandt folk, så er det fantastisk, for der er virkelig brug for noget positivisme og gejst i samfundet i øjeblikket, siger han.

Gavekortene kan købes på sydkystdanmark.dk, og de gælder i hele 2020.

Hvis man driver en virksomhed, der er afhængig af turister, og også gerne vil være en del af »Dine lokale stjerner«, så er man mere end velkommen til at kontakte SydkystDanmark, for det er langt fra en lukket klub.