Se billedserie Læreren, Klovnen og Slangen lægger sidste hånd på podcasten om stilladsarbejdernes 100 årige historie. Foto: Torkild Svane Kraft

Stilladsarbejdernes historie som podcast

Faxe - 09. december 2020 kl. 09:54 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Orup: Siger man stilladsarbejder, siger man også, næsten pr. automatik, arbejdskampe og solidaritet - for er der nogen der har stået sammen, så er det stilladsarbejderne. Gennem 100 år.

Ja, så længe har Stilladsarbejdernes Brancheklub eksisteret. Den 4. december 1920 blev foreningen stiftet, og i den anledning er der lavet en podcast i 26 afsnit.

Det er Karsten Mathiasen der har lavet den, og første afsnit er gået i luften.

Karsten Mathiasen, der bor i Hugkrogen ved Orup, har været medlem af Stilladsarbejdernes Brancheklub i lige godt 40 år, samtidig med at han er gøgler, og driver Cirkus Bella Donna - og i anledning af sit jubilæum besluttede han, at han ville lave en podcast om fagforeningens hundredeårige historie.

Stilladsarbejdernes Brancheklub var straks med på ideen og sørgede for, at Karsten fik det udstyr der var nødvendigt, ligesom han kom på kursus - for det at lave en podcast er ikke bare noget man lige gør.

Helt alene om det store projekt har Karsten Mathiasen ikke været. To andre ,,gamle" stilladsarbejdere har været med, nemlig Peter Roholm og Steen Larsen, som går under navnene Slangen og Læreren - mens Karsten kaldes Klovnen.

Stilladsarbejderne er nemlig kendt for at have specielle kælenavne. Læreren fordi han underviste på fagskole, Slangen fordi han havde slanger som hobby og Klovnen, fordi Karsten var gøgler.

Anker Jørgensen

Gennem rigtig mange år har Karsten Mathiasen interviewet mange forskellige mennesker, og i den forbindelse optaget interviewene på båndoptager - og en del af disse optagelser indgår i podcasten.

Det gælder blandt andet et interview med vores tidligere statsminister Anker Jørgensen, fra tiden før han blev statsminister.

Her kommer man blandt andet ind på stilladsarbejdernes ofte utraditionelle arbejdskampsmidler - så som nedrivning af stilladser opført at skruebrækkere.

Nissebanden i Næstved

Man vil også kunne høre historien om Nissebanden i Næstved. Det var netop en sag om nedrivning af et stillads som var opført af ikke-organiserede folk - og en journalist skrev at en nissebande havde været på spil, da det skete op mod jul en gang i 1980'erne.

Der havde været en del uro omkring byggeriet, hvorfor der var sat vagt og vagthund på for at forhindre, at stilladsarbejdere trængte ind på området - men ind og rive stilladset ned ville de. Og så tænkte de kreativt.

Vagten og hunden befandt sig i en skurvogn. Masser af stilladsarbejdere stod klar, og en ,,journalist" - hvis stemme godt kunne lyde lidt som Karstens - bankede på ind til vagten, og spurgte om et interview.

Den stakkels vagt faldt i med begge ben og fortalte og fortalte om vigtigheden af hans tilstedeværelse, og hvor sikkert det var at ingen stilladsarbejdere trængte ind - for han havde jo sin hund der ville opdage alt.

Mens interviewet finder sted kan man høre en del støj. Det var stilladsarbejdere, der rev stilladset ned, men vagtmanden fandt først ud af, at der var tale om et fake interview, da næsten hele stilladset var pillet ned - og så listede ,,journalisten" lige så stille af.

Tragisk dødsfald

Når solidariteten mellem stilladsarbejderne altid har været meget stærkt, er det ikke uden grund. Det er et fag, hvor man skal kunne stole 100% på hinanden.

- Den enes arbejde bygger på den andens - op i mange etager, og fejler bare én, kan det få fatale følger, fortæller Klovnen, Slangen og Læreren.

Og netop en situation, hvor det gik forfærdeligt galt, er med i en af de 26 afsnit i podcasten.

Og forfærdeligt var det, for det involverede både en far og søn, der begge var stilladsarbejdere - og sønnen medvirker i podcasten.

Sønnen stod på stilladset i 12 meters højde, mens faderen var på arbejdsdækket øverst i 14 meters højde. Faderen trådte på et arbejdsdæk, der ikke var sat ordentligt op - og styrtede ned.

Alle observerede, at noget helt galt var sket. Sønnen vender sig om for at se hvad der sker - og lige i det øjeblik ser de hinanden i øjnene.

I første omgang troede man at faderen overlevede styrtet, men han døde desværre af sine kvæstelser nogle uger senere.

Sønnen fortsatte som stilladsarbejder, men bundmanden så man aldrig mere.

Vil fordærve ungdommen

- I dagens Danmark kan vi godt føle os som Asterix og gallerne under romernes belejring. For i et neoliberalt kapitalistisk samfund vil magthaverne helst have, at enhver skal være sig selv nok, lyder det fra Slangen, Læreren og Klovnen - og de tilføjer:

Solidaritet er blevet et slemt fy-ord på linje med terrorisme. ,,Holder de sammen de sataner? Det må bekæmpes!" Derfor slår vi et slag for at bevare solidariteten og vi siger i introen til podcasten, at vi ønsker at fordærve ungdommen til at tro på SOLIDARITET.

Podcasten havde premiere på Stilladsklubbens 100 års jubilæumsdag den 4. december.

Podcasten starter som en adventkalender, så de næste tre episoder bliver udgivet de næste tre søndage i advent.

Du kan finde Podcasten på denne meget lange adresse: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/stilladsarbejderhistorier/id1542651482 men du kan også bare søge på stilladsarbejder og podcast, så skulle den dukke op.