Tomheden præger visse dele af landet, som eksempelvis her i Haslev Svømmehal, men andre steder er der fortsat pænt med mennesker. Vi tog lørdag en tur rundt i Faxe Kommune for at opleve stemningen i disse coronatider. Foto: Simon de Visme

Stilheden har sænket sig - men lokalsamfundet fortsætter sin gang

Himlen er tom. Skyerne har valgt at holde sig væk, og kun solens skarpe lys ses på den blå himmel. På vejene er der godt med biler. Flere bilister har sat traileren bag på og bumper afsted over asfalten. Folk ser ud til at have brugt den ekstra tid på at klippe tynde grene af træer og buske, for flere har fyldt traileren med haveaffald.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her