Se billedserie Mathilde Mottel og hendes hund Lion går ofte tur på stranden, men de kan ikke lade være med at føle sig »ubudne« på stien.Foto: Morten Chas Overgaard

Sti spærret: Stranden er for alle

Mathilde Mottel går hver dag tur med sin hund Lion langs stranden ved Faxe Ladeplads, men nu er nogen begyndt at spærre stien.

Faxe - 16. november 2020 kl. 09:41 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

I løbet af sommeren har det været småt med ting at give sig til, men gåture langs stranden har trods alt ikke været umuliggjort af corona.

På stranden i Faxe Ladeplads har gåturen dog været - hvis ikke umuliggjort, så i hvert fald besværliggjort - af et helt bestemt problem.

Stien langs stranden nord for flagstangen har nemlig været delvist spærret af udlagte forhindringer.

Ved trappen ned til stranden er der faktisk ironisk nok et skilt, der forbyder henkastning af haveaffald på stranden.

- I løbet af sommeren blev der fyldt både grene, haveaffald og alt mulig andet ud på stien, så det var svært at komme forbi, siger Mathilde Mottel, og kalder på Lion, der har fundet en god gren i bunken, som han lystigt begynder at hive og flå i.

Bræmmerne af grene går hele vejen fra husenes haver og ud til stien, og noget kunne tyde på, at nogen var trætte af, at folk går på stien ud for husene i området.

- Altså jeg kan jo ikke være sikker på, hvem det er, der bliver ved med at prøve på at spærre stien, men på et tidspunkt er der også blevet slået en ny sti længere væk fra husene, og så er der blevet sat et skilt op, hvor der står »Privat«, siger Mathilde Mottel og peger på det minimalistiske skilt, der står i krydset mellem stien og en hjemmeryddet sti, der snor sig længere ud mod vandet.

Principsag Mathilde Mottel er en del af styregruppen bag Beach Party, og hun holder generelt meget af at bruge stranden.

Og når hun dagligt ser forsøget på at holde folk væk fra stien, så bliver hun irriteret - måske også i højere grad, end hun normalt ville blive over den slags.

Mathilde Mottel ved godt, at hun måske bare skulle være ligeglad, men nu er den daglige irritation blevet en principsag.

- Jeg ved godt, at jeg lyder som en gammel sur dame, og jeg burde måske også bare lade det ligge, men nu er det blevet en principsag. Stranden er for alle folk i lokalområdet, og jeg synes, det er provokerende, at folk pludselig får ejerfornemmelser over en offentlig sti, siger hun.

Offentlig adgang Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen viser, at en del af stien faktisk går igennem en privat matrikel, men det behøver ifølge centerchef i center for plan og miljø, Thorkild Lauridsen, ikke at betyde, at stien er privat.

Han har ikke hørt om sagen før nu, men han peger på, at der faktisk godt kan ligge offentligt tilgængelige stier på private matrikler.

Matrikelkortet viser, at stien går igennem en privat matrikel.

- Man kan godt have en matrikel, hvor der er offentlig adgang, og det er der som udgangspunkt på naturstier, men mindre de for eksempel går lige forbi folks soveværelsesvindue. Men når folk bliver uenige, kan det godt blive lidt kompliceret, så jeg vil anbefale, at man skriver til center for plan og miljø, og så tager vi ned og kigger på det og kommer med en afgørelse, siger Thorkild Lauridsen.

Han udtaler sig ikke i den konkrete sag, men han vil meget gerne tage sagen op, hvis den bliver anmeldt.