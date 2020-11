Artiklen: Stem nu: Haslev ligger nummer to

Stem nu: Haslev ligger nummer to

Haslev ligger lige nu nummer to, og du kan stemme på Danmarks smukkeste stationsby indtil på torsdag.

I den foreløbige opgørelse af stemmerne indtager Haslev andenpladsen i afstemningen efter den østjyske by Odder, men du kan indtil på torsdag klokken 12 stadig afgive din stemme her:

Et panel på fem eksperter har udvalgt 10 nominerede stationsbyer fordelt over hele landet, så danskerne selv via en online afstemning på historiskehuse.dk kan afgøre, hvilken stationsby, der er den smukkeste.