Poul-Erik Hansen tilbagelagde 50 kilometer om natten på stafetten i 2018. Foto: Hanne Lund Larsen

Stafet for livet er tilbage

Faxe - 30. maj 2021 kl. 09:44 Af Morten Chas Overgaard

Pladsen bag MSG Haslev lægger græs til, når idrætsklubber, firmaer, familier og venner igen løber eller går for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, når Stafet for Livet Haslev er tilbage efter coronaaflysningen i 2020.

Efter aflysningen håber styregruppen, at årets arrangement, der løber af stablen fra den 11. til den 12. september, kan afholdes næsten som tidligere år. Styregruppen håber på, at så mange som muligt allerede nu vil tilmelde deres hold, så planlægningen bliver nemmere. Det kan man gøre på www.stafetforlivet.dk/stafet/Haslev, og så er det bare om at finde løbeskoene frem.

Styregruppen håber også, at flere vil melde sig til at hjælpe med planlægningen, og det kan man gøre ved at kontakte Susanne Ulk på telefon 5638 1678.

Der bliver, som noget nyt i år, mulighed for holdene at lave mad og sælge på stafetten for at samle flere penge ind til Kræftens Bekæmpelse, og samtidig være med i kapløbet om at være det hold, der samler flest penge ind.

Der er første holdkaptajnmøde den 17. juni klokken 19 på MSG Haslev, og hvis man vil følge med i Stafet for Livet Haslevs aktiviteter, kan man også følge foreningen på Facebook.