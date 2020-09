Se billedserie Efter sang og taler blev der holdt et minuts stilhed. Til at mindes og tænke på dem, der endnu i dag kæmper mod kræft. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stafet blev til lys-ceremoni: Vi tænder lys i hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet blev til lys-ceremoni: Vi tænder lys i hinanden

Faxe - 13. september 2020 kl. 21:52 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten intet var »som det plejer« ved dette års Stafet for Livet i Haslev. Men lysceremoni, musik, taler og eftertænksomhed blev der skabt plads til.

Det skulle have været i parken ved seminariet. Der skulle have været godt 1000 mennesker i et døgn. Samlet om kampen mod kræft. Samlet for at mindes dem, der ikke er her mere, og sikre et fællesskab til dem, der har kræft tæt inde på livet.

Men corona satte alle store arrangementer på pause. Og at samle en flok fightere - kræft-overlevere - i en tæt flok, når man ikke ved, hvem der kan komme sig ovenpå corona, blev hurtigt skudt til hjørne.

Men 2020 skulle ikke gå uden en markering. Af de gode tanker og indsatser, som Kræftens Bekæmpelse sætter i værk under Stafet for Livet.

I stedet valgte den lokale styregruppe at satse på at holde en lysceremoni.

Denne gang centralt i Haslev; det blev kompasrosen i Jernbanegade ud for Torvet, der blev centrum i opstillingen af de mange lysposer med hilsner og varme tanker.

- Med lysceremonien kan vi holde fast i at holde bare én ting på samme måde, som vi ellers ville have holdt den på Stafet for Livet, siger Susanne Ulk.

Hun er formand for Kræftens Bekæmpelse i Haslev, og hun er også blevet formand for Stafet for Livet i Haslev.

- Vi er bare glade for, at så mange har valgt at købe lysposer, og at så mange har valgt at deltage her i aften, siger Susanne Ulk.

Lyset i hinanden

Årets tale stod Else Carlstedt for. Hun er leder af kræftrådgivningen i Hillerød.

- Lyset er tændt som et symbol på at vi standser og mindes. Lyset er også et tegn på håb.

- Livet er altid livet værd. Men prisen for at leve er, at vi ikke længere kan være ligeglade med at dø.

- Det er forunderligt, at man midt i den største frygt kan finde håb og lys. Lyset skal skinne mørket som et symbol på håbet. Du skal lukke lyset og dine medmennesker ind.

- Vi tænder lys for hinanden. Kærlighedens og håbets lys, siger Else Carlstedt.

Ingen er alene

Mohammad Ajine er konsulent for Stafet for Livet. Og hans stemme knækker hver gang, han skal fortælle om sin veninde Sofie, der døde af kræft. Om hendes ensomme kamp. At hun var alene med sin sygdom.

- Ingen skal stå alene med kræft. I er med til at skabe et fællesskab, som netop sikrer, at ingen står alene. At der er nogen, der kan støtte og trøste, uanset om man er patient eller pårørende, siger Mohammad Ajine.

Lyse nætter

Til en stafet uden corona, havde Haslev Koret stået på scenen for at synge. Det blev søndag aften i stedet til Jonas Jæger på klaver og Stine Schiermacher på vokal.

Med blandt andre Alberte Vindings Lyse Nætter og Isam Bs For at tænde Lys, hvor en af linjerne lyder:

- Jeg tror, vi er her for at tænde lys; tænde lys - for hinanden.

- Vi har ikke nået at tælle op, hvor mange lysposer, der er købt, eller hvor mange penge, der er kommet ind. Men vi er taknemmelige for alle dem, der har deltaget på den ene eller på den anden måde.

- Vi kæmper for at få lov til at holde Stafet for Livet til næste år. Det bliver 11. og 12. september i parken ved gymnasiet, spår Susanne Ulk.

- Vi glæder os.