Sagen kører ved Retten i Næstved. Arkivfoto

Står til tre års fængsel: - Jeg regnede jo bare med at få et ja eller et nej

Faxe - 03. februar 2021 kl. 15:13 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

En 42-årig kvinde fra Haslev har siden midten af oktober 2020 siddet varetægtsfængslet. Hun er tiltalt at have snydt med den særlige Covid-19 lønkompensation for godt og vel 500.000 kroner. Mens straframmen for snyd med offentlige ydelser "normalt" hedder bøde eller op til halvandet års fængsel, når der er forsæt, og op til otte år, hvis der er tale om særlig groft snyd.

