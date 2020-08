Spøgelsesbilist skyld i uheld på motorvej og flygtede

Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Ved afkørsel 35 Haslev kørte den 37-årige mandlige spøgelsesbilist ind i en anden bilist, der kørte i den rigtige retning. Efter sammenstødet, der heldigvis ikke førte til slem personskade, vendte den 37-årige bilist om og kørte væk fra uheldet, nu i den rigtige retning.

Lidt efter lykkedes det dog andre bilister at stoppe den flygtende bilist, der efterfølgende blev overdraget til politiet.

Der er rutinemæssigt udtaget blodprøve for at tjekke for alkoholpåvirkning.

Det har endnu ikke været muligt for politiet af afhøre den 37-årige spøgelsesbilist, derfor ved man endnu ikke, hvorfor han kørte i den gale retning.