Spildevandsstriden rejses igen

- Vi vil sikre, at der sker en individuel behandling af hver enkelt sag, således at man ikke blot laver en skrivebordsafgørelse; tager et udtræk af BBR-registret, og så sender påbud ud med rund hård. Der skal ske en konkret vurdering af hver enkelt ejendoms afløbsforhold, før et påbud udstedes.

- Det er simpelthen pragtfuldt, at der endelig nu kommer noget fornuftigt ind i byrådet. Vi er hidtil ikke blevet behandlet ordentligt ude på landet, sagde Peter Kiær, der er talsmand for Fair Spildevand, politianmeldt landmand og førstesuppleant for LA i det nye Faxe Byråd.

- Vi skal have en ny måde at administrere den på. Det er vi enige om. Sporprøver af hvor spildevandet løber hen kunne være en af mulighederne. Og hvis det viser sig, at forurenet vand løber frem til et vandløb, så skal der renses, ingen tvivl om det. Men en formodning er ikke nok, kommunen skal over de næste år ud og besøge folk og tage individuelt stilling i sagerne. Vi vil have den sunde fornuft til at råde, så vi får mest miljø for pengene, og vi stiller vi os på borgernes frem for systemets side, siger Faxe Kommunes kommende borgmester Ole Vive (V).