Kenneth M. Nielsen var spidskandidat for Liberal Alliance i Faxe ved kommunalvalget. Nu forlader han partiet.

Spidskandidat forlader LA

Faxe - 20. december 2017 kl. 10:19 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kære alle liberale venner, jeg har i dag valgt at melde mig ud af Liberal Alliance, da jeg ikke mener min folketingsgruppe er troværdig mere.

Sådan skrev Kenneth M. Nielsen, der var spidskandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget på sin Facebook-væg tirsdag aften.

Udmeldingen kommer, efter det blev offentliggjort, at Liberal Alliances folketingsgruppe stemmer for finansloven, der skal behandles fredag.

Linjen fra partitoppen havde ellers været, at man ikke ville skrive under, hvis ikke der var tale om »historiske« skattelettelser samtidig med, at finansloven skulle indeholde en udlændingeaftale.

Tirsdag meldte partitoppen så ud, at Liberal Alliance stemmer for finansloven på trods af, at de historiske skattelettelser ikke bliver en del af aftalen, og det er det, der er faldet Kenneth M. Nielsen for brystet.

- Jeg er grundlæggende stadig liberal, og jeg vil kæmpe lokalt for liberal politik, men jeg kan ikke stå inde for de udmeldinger, der er kommet fra ledelsen, og den måde, der bliver ført politik på. Hvis jeg havde ført samme form for forhandlinger lokalt, ville vi hverken have en formandspost i byrådet eller den politiske indflydelse, vi har i dag, og jeg føler ikke, at jeg kan se vælgerne i øjnene og forsvare den måde, finanslovsforhandlingerne er kørt på, siger han.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 20. december og i Sjællandske Næstved torsdag 21. december.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink