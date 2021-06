Se billedserie Peder Oxe-spejderne mødes hver tirsdag aften på spejdergrunden på Maglemosevej.

Spejdere i 100 år: Her lærer man at tage vare på sig selv og hjælpe andre

Faxe - 04. juni 2021 kl. 16:15 Af Tekst: Kathrine Harvey Fotos: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

De 100 års virke som spejdergruppe skulle egentlig have været fejret sidste år, hvor KFUM Peder Oxe Haslev retmæssigt fyldte 100 år, men coronapandemien ville det anderledes, og arrangementet måtte aflyses.

Nu er genåbningen af landet efterhånden noget så langt, at spejderne godt tør invitere til fejringen i år. Det bliver 12. juni fra klokken 10.00-17.00 på spejdergrunden på Maglemosevej 23 i Haslev.

Der er sket en ting eller to med spejdergruppen, siden den så dagens lys tilbage i 1920. Selv om mange af de traditionsrige spejderdyder stadig holdes i hævd, så skal traditionerne ikke forhindre muligheden for udvikling, mener Michael Baasch, der er gruppeleder i Peder Oxe Haslev.

- Det er nok et reklameslogan, jeg har set engang, men jeg har taget med mig, at vi egentlig arbejder med to ting: tradition og fornyelse. Peder Oxe er en gammel gruppe med traditioner, og noget der er »plejer«, men vi er også super gode til at fange nye ting op og tilpasse os, både de lokale strømninger og strømninger fra resten af landet. Selv om vi er glade for at være i og bruge naturen, så omfavner vi også nybrud som teknologien. Vi kan for eksempel stadig morse, men vi bruger også gps på mobiltelefonen. Traditioner og fornyelse er to ting der sagtens kan forenes, siger han.

Michael Baasch kom selv til gruppen i 2009, da hans søn fyldte seks og skulle holde familietraditionen i hævd og begynde til spejder.

Tradition og fornyelse

Selv om spejderne gerne vil fornyelsen, så erkender Michael Baasch, at nogle af de traditionelle spejderdyder stadig er dem, der først bliver genkendt af udenforstående. Men spejderarbejdet i dag er meget mere, end det var for 100 år siden.

- Altså vi laver jo mere end at bage snobrød, tage på lejrtur og sove i telte. Hvis du snakker til et barn i 0.-1. klasse, så er det rigtigt, at vi er udendørs i naturen og lærer om naturen, vi laver bål og sover i telt, men bagved handler det om at give de unger noget ansvar, stille og roligt, at lære dem at blive endnu bedre til at planlægge, til tage vare på sig selv og til at hjælpe andre. Vi giver dem nogle værktøjer til at tage noget initiativ selv. Hjælper dem til at udvikle sig til selvstændige mennesker, siger Michael Baasch, og uddyber:

- Det er måske lidt voldsomt at starte med denne proces hos de helt små børn, men udviklingen hos dem handler blandt andet om, at hov, jeg kunne faktisk sove hjemmefra i to nætter - dét har jeg aldrig prøvet før. Det er noget, alle mennesker vokser af.

Perspektiv

Han fortæller, at teenage-spejderne kommer på en række kurser og bliver udfordret mere på dem selv.

- Når de kommer hjem, så har de lige fået en vitaminindsprøjtning. Hvis man ser på verdensplan, så er jeg næsten sikker på, at spejderbevægelsen er den største bevægelse i verden, og alene dét kan skabe nogle bånd.

Af traditioner nævner han det lokale løb Detektivløbet, som Peder Oxe holder hvert efterår:

- Man skal finde 30 poster - og løse opgaverne - i løbet af otte-ti timer. To og to cykler man rundt, og der er ingen regler. Med mindre man får andet at vide, så må man det hele. Man må selv pakke tasken med det udstyr, man mener at få brug for. I virkeligheden er det et »tænk ud af boksen«-løb, siger Michael Baasch og kommer med et eksempel på en opgave, spejderne et år skulle løse:

- Et år var der en post, hvor man skulle transportere en to meter lang rafte på cykel gennem byen, men der blev ikke sagt, at raften skulle transporteres i ét stykke, så et hold savede den ud i stykker á 20 centimeter og fragtede dem med i taskerne. Dét var smart fundet på.

Coronaen...

Selv om coronapandemien forsinkede 100 års jubilæumsfejringen, så har den også bragt godt med sig.

Peder Oxe har nemlig aldrig haft så mange medlemmer, som man har nu, og det kan coronaen til dels tage æren for.

- Ja, coronaen har også givet udfordringer hos os - hvor mange må mødes og hvor - men nogle har nok set lyset og været mere ude i naturen og har fået øjnene op for spejderarbejdet. Vi har jo udendørsaktiviteter, så de har alt andet lige været nemmere at gennemføre, under corona. Alt i alt har vi altså formået at fastholde og måske oven i købet få flere medlemmer, siger Michael Baasch og understreger:

- Det er dog også langt hen ad vejen lykkedes, fordi vi har nogle dygtige ledere. Det nytter ikke noget, uden dem. Det kan godt ligne leg, men vi har 25-30 ledere, der sørger for, at vi kan lykkes med det, vi gerne vil. Det betyder, at vi er et rigtig godt sted lige nu.

I øjeblikket er knap 100 af Peder Oxes egne medlemmer tilmeldt jubilæumsfesten 12. juni, og man håber, at der i alt vil være omkring 200-250 mennesker der kigger forbi festlighederne. Se hele programmet i fakta-boksen.

Ny junglebane

Seneste skud på stammen af nyheder hos Peder Oxe er en junglebane, som spejderne i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd på.

Banen er blevet til med et sponsorat fra fonden Præstø Brand, og er en stor forhindringsbane ned igennem spejdergrundens skovstykke. Banen skal indvies på jubilæumsfestdagen.

- Næste projekt bliver at bygge et værksted. Vi plejer at søge om penge til materialerne, og så bygger vi selv, men med værkstedet må vi nok købe os fra det hele, siger Michael Baasch.

På jubilæumsfestdagen 12. juni er der mulighed for at købe frokost, øl, vand og kaffe, og der er salg af Oxe-merchandise: t-shirts og caps.