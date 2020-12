Igennem en periode på mere end et år blev en kvinde udsat for dødstrusler fra sin ekskæreste.

Sparkede gravid ekskæreste i maven

Sagen blev dog ikke afgjort inden jul. Sygdom hos et vidne i sagen fik Retten i Næstved til at udskyde afgørelsen, hvorfor der skal afsættes en ny dato i januar. Det bliver dag to i sagen, som blev indledt ved retten i fredags. Kvinden skal dog ikke frygte for sit ve og vel. Manden sidder i forvejen fængslet i en anden sag.

Tirsdag inden jul skulle der falde dom i en usædvanlig stalker-sag, hvor en ung mand igennem mere end et år har forfulgt, chikaneret og to gange voldeligt overfaldet sin ekskæreste.

