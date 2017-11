Se billedserie Tak for samarbejdet, siger S-kandidaten Henning Poulsen og borgmesterkandidat Eli Jacobi Nielsen (DF) til hinanden. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Spænding, håb og succes på valgdagen

Faxe - 21. november 2017 Af Nikolaj Rasch Skou

Avisens udsendte besøgte de østligste afstemningssteder i timerne før valget sluttede. Første stop i den mørke regnfulde aften var Faxe Hallen, hvor en af valget nøglepersoner - René Tuekær - tog imod vælgerne ved valgbordet. Med 1.382 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013, trak han både Marianne Ørgaard, Martin Hillerup og Torben Reiner Jensen med sig ind i Faxe Byråd, og det var spændende, om han kunne opnå et lige så godt valg igen. Stemmeprocenten i Faxe Hallen var klokken 18 på 60,29 procent, hvilket var et stykke under de 60,9 procent samme tidspunkt i 2013.

- 20 vælgere ventede, da vi åbnede klokken 8, en time tidligere, hvor omkring tre procent af vælgerne stemte, det var meget lidt. Generelt kan vi regne med en procent færre der stemmer landsdækkende, konstaterer valgtilforordnede og centerchef for HR, økonomi og it, Ib Østergaard Rasmussen.

Næste stop på avisens valgtur var den fyldte valgcafé i Huset i Faxe Ladeplads, hvor 60 vælgere sad bænket omkring den velduftende flæsk med kartofler og persillesovs.

- Knud Erik Hansen har været en god borgmester i otte år. Så ham har jeg stemt personligt på. Inden for de budgetmæssige rammer han har haft, der syntes jeg, han har gjort det godt. Det er da rigtigt, at der kun er afsat 1,3 millioner kroner til en pæn bymidte, der ligner en byggetomt, og de ældre ikke har fået så og så meget, men han har ageret glimrende. Jeg håber, at han bliver borgmester igen, siger Susanne Hunø, der har været i lære som journalistelev i Køge i 1969.

Oppe i Karise Hallen styrede Steen Klintø Gunnarson (V) valget, der klokken 19.45 havde nået en valgprocent på 70,3 - hvilket var en del under de 73,68 samme tid i 2013. Den endelige stemmeprocent ved kommunalvalget blev 70,79 i Karise, og en af dem, der i den grad stod og steppede forventningsfuldt, var valgets yngste kandidat, Socialdemokraternes Laura Vestina Andréa, der var flankeret af valgets ældste kandidat, partikammeraten Henning Poulsen.

- Jeg har bare altid været typen, der ville tage en aktiv del i problemerne. Udsatte børn og unge og et mere aktivt ungdomsliv, det er mine mærkesager, men Faxe Kommune skal været et attraktivt sted at være hele livet, siger Laura Vestina Andréa, der er femte generationssocialdemokrat. Hendes mor sad i byrådet i Herlev som ung.

- Jeg vil gerne læse jura og blive menneskerettighedsadvokat, så måske flytter jeg til København, hvis jeg ikke bliver valgt ind nu. Så vil jeg måske vende tilbage senere og stille op igen, siger hun, imens en anden af valgets nøglepersoner, Eli Jacobi Nielsen (DF), sammen med Marianne Ørgaard hjælper vælgerne ind i stemmeboksen.

Lidt derfra fejrede ældrerådet og dets formand Kaj Christensen den store succes, som det fysiske valg med valgurnerne er.

- I stedet for at lave brevafstemning er vi mødt op i dag for at tage imod stemmerne, og det har øget stemmeprocenten fra 50 i 2013 til i dag omkring 70, siger Kaj Christensen tilfreds.

Kort efter marcherede Steen Klintø Gunnarson ud i mørket foran Karise Hallen, råbte om der var flere, der ville stemme og ringede eftertrykkeligt med klokken. Så var valget slut. Den yngre mand, der stak hovedet ind i hallen to minutter senere, fik således besked om, at det var for sent, og de kommunale vejfolk gik straks i gang med at fjerne flagstænger og skilte foran hallen.