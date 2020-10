Spændende foredrag om grever og baroner på museet

Han rummer mange gode historier om butlerens liv bag de lukkede fløjdøre, for Karl Peter Andersen har været hushovmester på Gavnø Slot, privatchauffør for generalkonsul og kammerherre Fritz H. Schrur, Jr. hushovmester for kammerdame Irene Lensgrevinde Wedell fra Frijsenborg og Wedellsborg og butler for en Pandora-milliardær.