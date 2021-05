Sommersang på Møllegården vender tilbage

Ventetiden er ovre. Foreningen Sommersang på Møllegården byder igen på folkemusik fra hele verden. Forberedelserne er i fuld gang og der er taget højde for diverse restriktioner og afstandskrav således at koncerterne kan gennemføres med fokus på musikken i trygge rammer for alle.