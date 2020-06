Freja Vang (tv.) og lillesøster Sofie Vang passede iscyklen i Faxe Ladeplads torsdag eftermiddag. Resten af sommeren deler de tjansen med Sille og Viktor Børgesen, og kvartetten håber, at sommerjobbet kommer til at kaste nogle lommepenge af sig. Foto: Claus Rasmussen

Sommerferie på is- og vandcykel

Uanset om der er to eller flere mennesker på stranden, har de nemlig svært ved at opdrive en is til at køle sig ned med i sommervarmen.