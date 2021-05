To kvinder fra lokalområdet kørte mandag aften galt i denne mørke Maxus, som af endnu uvisse årsager endte ude på en mark ved Kirkevej i Teestrup. Politiet er nu ved at undersøge omstændighederne omkring ulykken. Foto: Prese-fotos.dk

Soloulykke: Bil med to kvinder endte på mark

Hvad der ligger forud for episoden, der udspilede sig på Kirkevej i Teestrup ved Haslev minutterne inden, en mørk Maxus med to kvinder i, endte ude på marken mandag aften er ved at blive undersøgt. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man i øjeblikket er ved at behandle sagen.