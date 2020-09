Se billedserie Skovfliskedlen hos Faxe Fjernvarmeværk på Schiølervej leverer cirka 83 procent af varmen. Foto: Eddie van Lüthje

Send til din ven. X Artiklen: Solen kan erstatte kalkvarme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solen kan erstatte kalkvarme

Faxe Fjernvarmeselskab mangler i perioder varme fra Faxe Kalks ovn. Den kan erstattes af solvarme

Faxe - 06. september 2020 kl. 16:00 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal vi snart have solvarme i Faxe, lød det store spørgsmål på Faxe Fjernvarmeselskabs generalforsamling forleden, hvor der udover bestyrelsen deltog 15 stemmeberettigede andelshavere og varmeaftagere.

Bestyrelsens forslag går ud på at bruge knap 100.000 kroner på at få lavet et projektforslag for et stort solvarmeanlæg og et lokalplanforslag for området på marken imellem flisvarmeværket på Schiølervej og Schiølergården.

Fuld opbakning til solen Projektforslaget vil herefter skulle forelægges på endnu en generalforsamling, før arbejdet kan igangsættes.

- Der var fuld tilslutning iblandt de fremmødte til det nye initiativ med et projektforslag for solvarmeanlægget. Vi forventer, at prisen for solvarme vil være den samme som for varme produceret på skovflis, siger Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelsesformand, Mogens C. Pedersen.

- Hvis vi kan etablere et stort solvarmeanlæg, så vil vi kunne forlænge levetiden på fliskedlen med 10 år eller mere. Samtidig tager vi højde for forventede afgifter på biomasse, vi sikrer en fortsat stabil varmeforsyning, vi vil kunne fastholde de meget lave priser, og vi bliver meget mere grønne, siger han.

- Desværre er leverancerne af overskudsvarme fra Faxe Kalk stærkt vigende. Det er et stort problem for os, når vi udfører det årlige store vedligehold på fliskedlen. Hvis Faxe Kalk ikke kører, så skal vi bruge naturgas på Knudsvej-centralen. Og det er rigtig dyrt. Men med et solvarmeanlæg, vil vi kunne få god og billig varme stort set hele sommeren og i overgangsperioderne henover foråret og efteråret, tilføjer Mogens C. Pedersen.

Et af de billigste værker Faxe Fjernvarmeselskab er den ottende billigste fjernvarmeleverandør iblandt alle varmeforsyningsselskaberne i Region Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

Den samlede årlige varmepris for et standardhus på 130 kvadratmeter med et energiforbrug på 18,1 megawatt-timer er i gennemsnit 11.961 kroner årligt.

- Faxe Fjernvarmes pris har været meget stabil i de seneste 20 år, og prisen er faktisk reduceret med cirka 3.000 kroner, svarende til 21 procent, siger Mogens C. Pedersen.

Faxe Fjernvarme leverer klima- og miljøvenlig energi ved at anvende cirka 83 procent skovflis, cirka ni procent overskudsvarme fra Faxe Kalks kalkovn og cirka otte procent naturgas.

- Skovflisen kommer fra skovene i vores umiddelbare nærhed. Den er derfor ikke transporteret særlig langt, siger formanden.

Efter en skriftlig afstemning på generalforsamlingen består den nyvalgte bestyrelse af Mogens C. Pedersen (formand), Kim Steen (næstformand), René Tuekær, Joan Rasmussen, Peder Grønkjær Svendsen (varmeaftager), Erling Stengaard Jensen og Bente Abrahamsen (kommunerepræsentant).