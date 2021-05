Søren svedte i sadlen

- Han havde sagt, at hvis vi skulle ud at køre, ville han gerne med på et tidspunkt, og det skal han da ikke sige to gange, så vi tog ham med på tur. Drengene havde fået at vide, at de skulle køre ham midt over, og han fik også lov til at svede, men han klarede det faktisk rigtig fint, lyder det fra teammanageren.