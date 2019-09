Se billedserie Din højtaler, dit ur og din smartphone kan lytte efter hvad du siger, og nogle gange er det ikke kun en algoritme, der hører dine samtaler. Foto: Anders Ole Olsen

Sølvpapirhatten er blevet nødvendig

Faxe - 19. september 2019 kl. 14:07 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verden bliver hele tiden smartere. I dag kan dit køleskab fortælle dig, om du er løbet tør for mælk, dit ur kan hjælpe med at motivere dig til at dyrke mere motion og du kan sætte musik på blot ved at bede højtaleren om at spille dit yndlingsnummer.

Problemet er bare, at al udvikling har en pris. Virksomhederne bag de smarte løsninger tjener nemlig styrtende med penge på den oplysninger, som du vælger at give dem, når du siger ja til at bruge deres produkter.

Senest har firmaet Amazon været igennem en mediestorm, da det kom frem, at Amazon havde sat en gruppe medarbejdere til at lytte optagelser fra firmaets stemmestyrede assistent igennem for at forbedre funktionaliteten. Medarbejderne hørte ifølge Bloomberg News lydklip fra privatpersoners dagligdag igennem og transkriberede dem, og dermed har de lyttet med på private samtaler.

Personlige oplysninger er valuta Eksemplet med Amazon er naturligvis et af de helt grelle, men vores oplysninger bliver brugt som valuta hver eneste dag, og det er ifølge Pernille Tranberg, der er medstifter af tænke-handle-tanken DataEthics og foredragsholder om dataetik, en rigtig indbringende forretning.

- Vi er i begyndelsen af en tidsalder, hvor data ikke bare er penge værd, det er rigtig mange penge værd. Her har virksomheder som Facebook og Google været tidligt ude og forstået at udnytte og til dels misbruge de data, de indsamler om os, lyder det fra Pernille Tranberg.

Mange brugere af sociale medier som Facebook og Instagram, der i øvrigt er ejet af Facebook, giver igennem deres adfærd på platformene et klart billede af, hvem de er som personer, og ifølge Pernille Tranberg tjener Facebook blandt andet penge på, at tredjeparter køber adgang til netop de målgrupper, de gerne vil ramme.

Udemokratisk Firmaet Cambridge Analyica blev sidste år erklæret konkurs, efter det kom frem at firmaet havde brugt oplysninger fra Facebook-brugere til at målrette politiske kampagner i forbindelse med både Brexit og Donald Trumps præsidentvalg i 2016, og fordi vi giver Facebook adgang til alt fra vores adresse og uddannelse til vores holdninger om politiske emner og generelle sindstilstand, så mener Pernille Tranberg, at det er direkte udemokratisk, at man kan købe adgang til at målrette reklame og kampagner til dem, der er mest tilbøjelige til at være modtagelige for dem.

- I starten var sociale medier demokratiserede, og de brød det monopol, som de traditionelle medier havde, så alle kunne komme til orde. Men når de sociale medier begynder at udnytte de data, de har om os, så bliver vi som individer mere gennemsigtige, og gennemsigtighed gør os manipulerbare og sårbare, siger hun.

Kræver drastiske midler Ifølge Pernille Tranberg kan man grundlæggende inddele den data, der bliver indsamlet, i to kategorier. Der er almindelig data som navn, adresse, køn og alder, og så er der sensitive data som sundhedsdata, din politiske overbevisning og din seksuelle orientering. Derudover er der nogle ting, der kan være sensitive for dig, selvom de ikke er det rent juridisk set. Dine søgninger på internettet kan være harmløse, men hvis du for eksempel har bestilt medicin eller købt sexlegetøj på nettet, så er det oplysninger, som de færreste ville bryde sig om, at andre fik adgang til.

Vil man forsøge at undgå, at virksomhederne for adgang til ens oplysninger, kræver det dog, at man tager sig nogle ret ekstreme forholdsregler. Pernille Tranberg foreslår, at man så vidt muligt styrer helt udenom tjenester, der er ejet af Facebook eller Google.

Derudover foreslår hun, at man benytter en krypteret VPN-forbindelse, både på computeren og på telefonen, så ingen kan hacke sig ind i ens smartphone, ligesom man beskytter sine data, når man kobler sig på et fremmed wifi-netværk.

Vi har et ansvar Hvis man vil undgå, at de store internetvirksomheder sælger adgang til ens søgehistorik eller personlige profil på de sociale medier, bliver man altså ifølge Pernille Tranberg nødt til at holde op med at give dem lov til det ved at bruge dem, for hvis de kan tjene penge på os, så gør de det.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke vil beskytte sine oplysninger, men jeg kan godt forstå, at folk synes det er irriterende, at det skal være nødvendigt, for det er urimeligt. Når det er sagt, så har vi som forbrugere et medansvar, hvis vi vil ændre samfundet. Jo mere, vi bruger Google og Facebook, jo bedre bliver de til at udnytte vores data, så hvis vi vil have de store tech-virksomheder til at ændre praksis, bliver vi nødt til at lade være med at bruge deres tjenester, siger hun.

Pernille Tranberg foreslår, at man i stedet bruger nogle af de europæiske browsere, søgemaskiner og chat-apps, der findes, for de europæiske regler gør, at man i højere grad kan stole på, at ens oplysninger bliver behandlet korrekt

- Der findes europæiske alternetiver til de amerikanske tech-giganter, og med de nye GDPR-regler er rammerne lagt for at lave en digital infrastruktur i Europa, som sikrer vores privatliv bedre. Derudover betaler en del af de amerikanske tech-firmaer ikke skat i Europa, så hvis vi støtter de europæiske virksomheder, skaber vi jo også vækst i Europa, siger hun.

