Christina Birkemose vil fokusere på at være til stede for de mennesker, der har valgt hende. Per Thomsen afløser Christina Birkemose som gruppeformand i Socialdemokratiet i Faxe Kommune.

Socialdemokraterne skifter gruppeformand

Faxe - 04. marts 2020

Socialdemokratiet i Faxe Kommune skifter gruppeformand. Det er Christina Birkemose, der bliver afløst af Per Thomsen, men det er fortsat Christina Birkemose, der er borgmesterkandidat i partiet, ligesom hun beholder pladsen i sine respektive udvalg.

- Jeg er optaget af at passe mit arbejde i mine udvalg og i byrådet, og jeg har fokus på at være til stede for dem der har valgt mig. Det gælder både i partiet og i byrådet, siger Christina Birkemose.

Formand for partiforeningens bestyrelse, Lissie Andréa, bekræfter, at man har skiftet gruppeformand, men hun ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Per Thomsen overtager rollen som formand for byrådsgruppen, og han skal dermed stå for at tegne den overordnede linje for socialdemokraternes byrødder. Og selvom det kan lyde som meget ansvar, så er det ikke en helt ny rolle for Per Thomsen.

- Jeg føler, at jeg har god erfaring fra min formandstid i 3F, hvor jeg jo havde ansvaret for en masse kollegaer og medarbejdere og var ansigtet udadtil. Og så var jeg jo faktisk også gruppeformand i en periode, mens Knud Erik (Hansen red.) var borgmester, så jeg ved godt, hvad jeg går ind til, siger Per Thomsen.

Udover at være byrådsgruppens ansigt udadtil, vil det også være Per Thomsen, der kommer til at stå for partiets andel i fremtidige budgetforhandlinger.