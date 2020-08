Camilla Meyer er ny gruppeformand i Socialdemokratiet i Faxe.Foto: Cecilie Hänsch

Socialdemokraterne har fået ny gruppeformand - igen

På bare et år har Socialdemokraterne i Faxe Kommune haft tre gruppeformænd, og nu har partiet minsandten fået ny gruppeformand igen.

Faxe - 30. august 2020 Af Morten Chas Overgaard

Da gruppeformændene fra alle de politiske partier torsdag var samlet til borgermøde om budgettet i byrådssalen, var der en stol, der bød på en overraskelse for nogle. Camilla Meyer (S) sad nemlig som gruppeformand for Socialdemokratiet, der ellers plejede at have Per Thomsen siddende i stolen.

Eller plejer er måske så meget sagt, for ved udgangen af sidste år stoppede tidligere borgmester Knud Erik Hansen for partiet nemlig som gruppeformand, da Christina Birkemose overtog både posten som spidskandidat og posten som gruppeformand. Den struktur holdt i lige omkring tre måneder, før Per Thomsen overraskende overtog posten som gruppeformand, mens Christina Birkemose fortsat er partiets borgmesterkandidat.

Efter et halvt år på posten har Per Thomsen så trukket sig som gruppeformand, fordi han ikke mener, at han er lykkedes med opgaven.

- Jeg er personligt blevet godt modtaget og jeg har lagt energi i at få samspillet til at lykkes, men jeg må også erkende, at det, på trods af at opgaven har haft min højeste prioritet, ikke er lykkedes på en måde, som jeg finder tilfredsstillende. Derfor har jeg af personlige hensyn valgt at stoppe som gruppeformand, siger Per Thomsen, der takker partifællerne for tilliden og understreger, at han naturligvis arbejder videre som gruppe- og byrådsmedlem i partiet.

Fremover bliver det hermed Camilla Meyer, der skal varetage partiopgaverne - en opgave, som hun blev enstemmigt valgt til.

Første punkt på dagsordnen bliver budgettet, hvor forhandlingerne netop er gået i gang, og det er gruppeformændene, der står for forhandlingerne, så Camilla Meyer får ikke meget tid til at hvile på laurbærene.

-Det er klart, at det er lige på og hårdt at blive valgt på det her tidspunkt. Det gør, at man skal trække ærmerne op og sætte en hel del tid af til politisk arbejde, men jeg har heldigvis hundrede procent opbakning fra familien, og det bliver også spændende, siger hun.

Camilla Meyer er glad for tilliden fra gruppen, og hun satser på, at der ikke sker yderligere udskiftning lige foreløbigt.

- Det er bestemt ikke planen at der skal ændres mere på det nu, griner den allerede tiltrådte gruppeformand.