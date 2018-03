Spjellerup Friskole aflyste al undervisning torsdag som følge af en totalt tilføget Spjellerupvej. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Snefri på friskolen

Faxe - 01. marts 2018 kl. 15:44 Af Nikolaj Rasch Skou

Snevejret og navnlig den massive snefygning spærrede torsdag morgen Spjellerupvej så effektivt, at skoleleder Jan Nielsen klokken 7.10 valgte af lukke Spjellerup Friskole resten af dagen.

- Ingen kunne komme frem til skolen i morges, fordi skolen ligger på et meget udsat åbent stykke imellem Store Spjellerup og Lille Torøje, hvor vejen var lukket af sne i begge ender. Da de førtes tre-fire biler sad fast, og der opstod en kø, traf vi beslutningen om at lukke børnehaven og skolen. Dem der var kommet frem, kørte i lastbiler, traktorer og terrængående biler, og med en gåafstand på omkring en kilometer var det simpelthen for farligt med de temperaturer, vi har, at lade nogen møde i dag, siger Jan Nielsen.

Han tilføjer, at hvis samme problemstilling skulle gøre sig gældende i morgen, så har skolen et meget effektivt sms-system til at kommunikere en ny aflysning af skoledagen.

- Problemet med snerydningen torsdag morgen handlede primært om, at en sneplov var kørt i grøften. Vi forventer bestemt, at der vil være farbart i morgen på Spjellerupvej. Vinden skulle også være løjet af i morgen, siger Eyvind Malchow-Møller fra Faxe Kommunes center for ejendomme.