Snedronningen fryser unge hjerter på Kultunariet

Det er underviser på ungdomsskolen, Malene Fabricius Holm Larsen, der har skrevet stykket, og hun har sammen med eleverne arbejdet hårdt for at blive klar til præmieren fredag.

Historien handler om Frida og Eskild som er 14 år gamle. Eskild er en elskelig dreng, der kan se det smukke i alting, men det slutter, da han bliver ramt i øjet og i hjertet af splinter fra Snedronningens spejl. Spejlet får alle, der kigger i det, til at blive onde, og derfor beordrer Snedronningen sine isdjævle til at få Vor Herre til at spejle sig i det. Men da isdjævlene taber spejlet og splinterne rammer Eskild, beslutter Snedronningen sig for, at han skal være hendes kronprins. I mellemtiden går Frida på jagt efter Eskild, der er forsvundet, og på hendes færd møder hun masser af underholdende figurer.