Plan- og Projektchef Hos Faxe Forsyning, Timm Bochdam, glæder sig over, at kunne se en ende på projektet.

Snart slut med kloakvand i dit badevand

Tidligere blev alt regnvand og spildevand pumpet i samme rør til Faxe Renseanlæg. Men ved kraftig regnskyl løb det over, så det røg tilbage i rørene og ud i fjorden, hvor spildevand altså ikke gør noget godt for hverken naturen eller badegæsterne.

Der er taget endnu et stort skridt i det mangeårige projekt med at stoppe spildevandet i at ryge ud i badevandet ved stranden og havnen i Faxe Ladeplads.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her