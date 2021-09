Se billedserie Ursula Munch-Petersens kander og kopper har markante hanke, og farverne er alt andet end diskrete. Foto: Brian Buchard

Smuk ny bog om danske spisestel

Faxe - 09. september 2021

Lars Hedebo Olsens bog om de smukke danske spisestel er også en ny udstilling på Clay Keramikmuseum.

Spisestel er en integreret del af vores kulturhistorie. En historie, der går mere end 250 år tilbage til dengang, hvor elegante porcelænsstel var forbeholdt kongehuset og adelen, der havde råd til at investere i håndmalede tallerkener, fade, skåle og kopper.

Store og små historier Med tiden har stellene også fundet vej til den brede befolkning, og spisestellene i de danske hjem rummer både personlige fortællinger og nationale historier.

- Drikker du af en anonym hvid kop fra kantinen, eller foretrækker du din egen håndlavede lertøjskop. Det siger meget om dig, mener Lars Hedebo Olsen, som netop har udgivet bogen »Danske stel - Fra blå blomster til grove glasurer«.

- I Danmark er vi stolte af vores musselmalede stel, og uanset om man er opvokset med et stel fra Den Kongelige Porcelænsfabrik eller har spist af IKEAs tallerkener, så er der et væld af følelser, minder og historier forbundet med de tallerkener og kopper, vi sætter på bordet, siger forfatteren, der er vokset op i Karise, hvor han efter folkeskolen begyndte på Haslev Gymnasium i 1987.

- Jeg kommer fra en bilfamilie. Min far og min storebror kørte bilræs i Faxe og Omegns Motorklub, men det har aldrig interesseret mig ret meget. Mine forældre bor stadig i Karise, og da jeg var hjemme sidst, måtte jeg selvfølgelig en tur i genbrugsbutikken for at se, om de havde noget spændende. Jeg har altid syntes, at møbler og køkkenting er interessante. Ikke kun det luksuriøse, men især de ting, som man har brugt hver dag i generationer, siger Lars Hedebo Olsen, der er historiker fra Københavns Universitet.

- Da jeg var færdig med at læse, begyndte jeg at lave radio i DR, hvor jeg i 2002 lavede en portrætudsendelse i anledning af, at Arne Jacobsen ville være fyldt 100 år. Jeg kom ind på SAS Royal hotel, hvor alt interiør er skabt af ham, og den oplevelse tændte noget i mig, fordi det er så superfedt og taktilt. Vi har en meget stærk dansk designarv. Du kan røre ved de her ting, og jeg har siden investeret i virkelig mange stole, ligesom jeg bare måtte eje nogle af de her 20 ikoniske spisestel, som jeg nu har skrevet en bog om, siger Lars Hedebo Olsen.

Udstillet på Clay Alle 20 stel er frem til 15. maj 2022 udstillet på Clay Keramikmuseum i Middelfart, hvor Lars Hedebo Olsens bog også sælges.

- Den udstilling er jeg rigtig glad for, at de har lavet på basis af min bog. En af mine personlige favoritter er det musselmalede stel fra 1775, som stadig er i produktion, fordi det er så klart inspireret af det blåmalede, hvide porcelæn, der kom fra Kina sammen med silke og krydderier. Når lasten var losset, så fik sømændene lov til at sælge det porcelæn, der lå tilbage i bunden af skibet. Og på den måde kom det ud til almindelige mennesker. Modsat de lerkopper man havde haft, så var porcelænet helt tæt at drikke af. Man kaldte det for det hvide guld, fortæller forfatteren, der også holder meget af Ursula Munch-Petersens pragtfulde næbbede kander i gule og grønne fajancefarver.

- Ursula-serien kom på markedet, fordi Politikens arkitektur- og designskribenten, Henrik Sten Møller, elskede det så meget, at han til sidst skrev i avisen, at Royal Copenhagen ville sætte det i produktion. Og så kunne de ikke længere afslå hans krav, siger Lars Hedebo Olsen, der selv arbejder på samme avis.

- Kähler overtog produktionen i 1975, og jeg kunne have skrevet meget mere om dem og Holmegaard, men bogen er dedikeret til at fortælle om stellene. Jeg har skrevet mange artikler, hvor jeg beklager, at næsten hele den danske keramikproduktion forsvandt til andre lande for mere end 10 år siden. Der er kun Royal Copenhagens Flora Danica tilbage, mens Kählers ting nu laves i Portugal, men de genoptager måske en dansk museumsproduktion, og det tror jeg er klogt, siger han.